Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены почти 2500 заразившихся, более 3000 признаны выздоровевшими, 14 заболевших умерли

Утром в пятницу, 28 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 111493 (+2454 за сутки) заразившихся. В настоящий момент заражены 20444 (-701) человек. 90158 (+3141) выздоровели после коронавируса. 891 (+14) заболевших умерли.

855 (-3) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 426 (-2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 118 (-6) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 178 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (2728), Бней Брак (961), Ашдод (771), Тель-Авив-Яффо (662), Модиин Илит (569).

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 45-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".