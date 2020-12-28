Коронавирус в Израиле: более половины населения страны в "красных" и "оранжевых" городах

По оценке министерства здравоохранения Израиля, в настоящее время около 51% населения страны (примерно 4,5 миллиона человек) живут в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах, где карантинные меры должны быть наиболее жесткими.

В таких населенных пунктах деятельность образовательных учреждений должна быть ограничена, в соответствии с нормами программы "Светофор", подчеркивают в минздраве.

Однако решения такого рода должны быть утверждены кабинетом министров по борьбе с эпидемией коронавируса.

Минздрав отмечает, что в ряде крупных городов, например в Иерусалиме, Хайфе и Ашдоде, в некоторых кварталах рекомендуется вводить более жесткие карантинные меры, чем в других кварталах, в зависимости от уровня заражения.

По состоянию на 28 декабря, 52 населенных пункта в Израиле, по оценке министерства здравоохранения, имеют статус "красных" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

Однако правительство утвердило на прошлой неделе статус "красных" населенных пунктов для 21 города и поселка, отмечается в отчете минздрава (решения такого рода принимаются на заседаниях в среду, причем на прошлой неделе никаких изменений правительством внесено не было).

В "красных" населенных пунктах (по оценке правительства, вернее кабинета по борьбе с коронавирусом) карантинные ограничения наиболее жесткие.

По оценке минздрава, "красными" в настоящее время считаются 11 крупных городов (с населением более 30 тысяч): Иерусалим, Цфат, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Модиин-Илит, Бейт-Шемеш, Тамра, Тверия, Нацерет, Арад, Маале-Адумим. Из них только Тамра объявлена "красной" правительством.

К "оранжевым" минздравом отнесены 84 населенных пункта, в их числе города Шфарам, Кирьят-Бялик, Умм эль-Фахм, Димона, Кирьят-Ям, Кирьят-Гат, Сдерот, Кфар Саба, Кирьят-Моцкин, Ашдод ("зеленый" по оценке кабинета), Хайфа, Нагария, Петах-Тиква, Хадера, Лод, Кармиэль, Тайбэ, Акко, Кирьят-Шмона, Од а-Шарон, Модиин-Макабим-Реут, Бака аль-Гарбия, Рош а-Айн, Ариэль, Герцлия.

53 пока считаются "зелеными", из относительно крупных городов среди них Эйлат, Кацрин, Димона.

В 8:00, в понедельник, 28 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:37 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 403530 заразившихся (+3888 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 35591 (+66) человек. 364713 (+3805) выздоровели после коронавируса. 3226 (+16) заболевших COVID-19 умерли.

1057 (+3) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 590 (+6) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 177 (+17) из них в критическом состоянии, 144 (+11) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 182 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 72763 тестов. В 4,9% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С вечера 27 декабря в Израиле вступил в силу третий жесткий карантин

В воскресенье, 27 декабря, в 17:00, в Израиле в третий раз с момента начала эпидемии коронавируса введен жесткий карантин. По решению правительства локдаун объявлен на две недели, но может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1000, а индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – до 1.

Локдаун включает в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Министерство транспорта сообщило, что во время карантина общественный транспорт будет работать по расписанию, предшествовавшему локдауну. "Карантинные ограничения" коснутся только заполненности автобусов. В ближайшие две-три недели они смогут перевозить до 50% от своей пассажировместимости. При этом в минтрансе обещают "усилить" линии, пользующиеся наибольшим спросом, дополнительными автобусами частных транспортных компаний. Поезда также продолжат ходить по расписанию предшествовавшему введению карантин: с понедельника по четверг с 05:00 до 21:00 при 50% своей вместимости.

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиенту, но закрыты для приема посетителей.

Закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.

Вводится ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км.

Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.

По обычному расписанию продолжат работать детские сады, также как школы системы специального образования.

Не более 20 человек могут собираться на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.

Приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход – по 10 человек, и не более 10 групп).

Руководство полиции заявляет, что будут учтены "уроки" первых двух локдаунов: число блокпостов на дорогах сократят, сделав основной акцент на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений, чтобы не допускать скопления людей. Кроме того, полиция собирается больше разъяснять и предупреждать, чем штрафовать. Однако в случаях грубого нарушения предписаний полицейские будут вынуждены штрафовать нарушителей.

Полиция планирует установить лишь 21 пропускной пункт на дорогах страны, который будет функционировать в утренние и дневные часы. Однако по вечерам число временных КПП на дорогах будет увеличиваться до 300 и более.

Демонстрации не запрещены. Но полиция будет строго следить за тем, чтобы участники таких акций соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски.