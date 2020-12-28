Коронавирус в Израиле: более 1000 зараженных в больницах, свыше 600 в тяжелом состоянии, около 150 на ИВЛ

В 11:13, в понедельник, 28 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:04 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 403986 (+3887 за сутки) заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 35867 (+307) человек. 364879 (+3562) выздоровели после коронавируса. 3240 (+18) заболевших COVID-19 умерли.

1042 (-14) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 609 (+5) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 177 (+5) из них в критическом состоянии, 153 (+8) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 215 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 72768 тестов. В 4,9% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что к началу второй недели вакцинации от коронавируса система здравоохранения почти достигла темпов в 100 тысяч прививок в сутки.

В общей сложности с начала вакцинации первую порцию вакцины получили 379 тысяч человек.

Эдельштейн подчеркнул, что массовая вакцинация стала возможна благодаря невероятной работе сотрудников минздрава, персонала больниц и больничных касс.

Программа "Светофор"

По оценке министерства здравоохранения Израиля, в настоящее время около 51% населения страны (примерно 4,5 миллиона человек) живут в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах, где карантинные меры должны быть наиболее жесткими.

В таких населенных пунктах деятельность образовательных учреждений должна быть ограничена, в соответствии с нормами программы "Светофор", подчеркивают в минздраве.

Однако решения такого рода должны быть утверждены кабинетом министров по борьбе с эпидемией коронавируса.

Минздрав отмечает, что в ряде крупных городов, например в Иерусалиме, Хайфе и Ашдоде, в некоторых кварталах рекомендуется вводить более жесткие карантинные меры, чем в других кварталах, в зависимости от уровня заражения.

По состоянию на 28 декабря, 52 населенных пункта в Израиле, по оценке министерства здравоохранения, имеют статус "красных" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

Однако правительство утвердило на прошлой неделе статус "красных" населенных пунктов для 21 города и поселка, отмечается в отчете минздрава (решения такого рода принимаются на заседаниях в среду, причем на прошлой неделе никаких изменений правительством внесено не было).

В "красных" населенных пунктах (по оценке правительства, вернее кабинета по борьбе с коронавирусом) карантинные ограничения наиболее жесткие.

К "оранжевым" минздравом отнесены 84 населенных пункта, в их числе города Шфарам, Кирьят-Бялик, Умм эль-Фахм, Димона, Кирьят-Ям, Кирьят-Гат, Сдерот, Кфар Саба, Кирьят-Моцкин, Ашдод ("зеленый" по оценке кабинета), Хайфа, Нагария, Петах-Тиква, Хадера, Лод, Кармиэль, Тайбэ, Акко, Кирьят-Шмона, Од а-Шарон, Модиин-Макабим-Реут, Бака аль-Гарбия, Рош а-Айн, Ариэль, Герцлия.

"Желтых" населенных пунктов 88.

53 пока считаются "зелеными", из относительно крупных городов среди них Эйлат, Кацрин, Димона.

В 8:00, в понедельник, 28 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:37 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 403530 заразившихся (+3888 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 35591 (+66) человек. 364713 (+3805) выздоровели после коронавируса. 3226 (+16) заболевших COVID-19 умерли.

1057 (+3) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 590 (+6) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 177 (+17) из них в критическом состоянии, 144 (+11) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 182 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С вечера 27 декабря в Израиле вступил в силу третий жесткий карантин

В воскресенье, 27 декабря, в 17:00, в Израиле в третий раз с момента начала эпидемии коронавируса введен жесткий карантин. По решению правительства локдаун объявлен на две недели, но может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1000, а индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – до 1.

По оценке генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, жесткий карантин продлится не две, а три-четыре недели.

Локдаун включает в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Министерство транспорта сообщило, что во время карантина общественный транспорт будет работать по расписанию, предшествовавшему локдауну. "Карантинные ограничения" коснутся только заполненности автобусов. В ближайшие две-три недели они смогут перевозить до 50% от своей пассажировместимости. При этом в минтрансе обещают "усилить" линии, пользующиеся наибольшим спросом, дополнительными автобусами частных транспортных компаний. Поезда также продолжат ходить по расписанию предшествовавшему введению карантин: с понедельника по четверг с 05:00 до 21:00 при 50% своей вместимости.

Закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.

Вводится ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км.

Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.

По обычному расписанию продолжат работать детские сады, также как школы системы специального образования.

Комиссия Кнессета по образованию отменила решение правительства, согласно которому на дни жесткого карантина должна была прекратиться учеба в средних классах израильских школ. В соответствии с этим решением, все школы и классы в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах (по определению коронавирусного кабинета) продолжат учебу в дни карантина.

Не более 20 человек могут собираться на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.

Приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход – по 10 человек, и не более 10 групп).

Руководство полиции заявляет, что будут учтены "уроки" первых двух локдаунов: число блокпостов на дорогах сократят, сделав основной акцент на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений, чтобы не допускать скопления людей. Кроме того, полиция собирается больше разъяснять и предупреждать, чем штрафовать. Однако в случаях грубого нарушения предписаний полицейские будут вынуждены штрафовать нарушителей.

Полиция планирует установить лишь 21 пропускной пункт на дорогах страны, который будет функционировать в утренние и дневные часы. Однако по вечерам число временных КПП на дорогах будет увеличиваться до 300 и более.

Особое внимание полиция планирует уделять арабским населенных пунктам и ультрарелигиозным кварталам, где уровень заражаемости наиболее высокий.

Демонстрации не запрещены. Но полиция будет строго следить за тем, чтобы участники таких акций соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски.