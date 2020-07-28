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NEWSru.co.il :: Здоровье28 июля 2020 г., 11:07

Коронавирус в Израиле: число зараженных в отчетах минздрава резко сократилось

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Коронавирус в Израиле: число зараженных в отчетах минздрава резко сократилось Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром во вторник, 28 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 64649 заразившихся (+2023). В настоящий момент заражены 32052 человек (-3024). 32117 (+5040) выздоровели после коронавируса. 480 (+7) заболевших умерли.

760 (+21) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 321 (+14) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 97 (-7) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 164 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26983 тестов.

Минздрав этим утром публиковал несколько отчетов по коронавирусу. Первый появился в 7:31 на официальном сайте министерства и в нем число зараженных на данный момент было на 4107 меньше, чем накануне вечером (35982-31875). Причины такого резкого изменения данных минздрав не объяснял, возможно это связано с переучетом бессимптомных клиентов больничной кассы "Маккаби" с положительным тестом на Sars-CoV-2, которым разрешили выйти из режима самоизоляции раньше установленного прежними инструкциями срока. Второй утренний отчет минздрава вышел на официальном сайте в 10:41, в нем число зараженных было 32052 (примерно на 3000 меньше, чем накануне вечером). Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу минздрава с просьбой о разъяснениях, на момент подготовки данной публикации никаких комментариев получено не было.


Сравнение с данными за 27 июля затруднено, как по указанной выше причине, так и в связи с тем, что информационная служба минздрава в последнее время постфактум вносит изменения в публикуемые отчеты.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4960), Бней Брак (2405), Тель-Авив-Яффо (1741).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).



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