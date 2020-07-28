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NEWSru.co.il :: Здоровье28 июля 2020 г., 20:18

Программа борьбы с эпидемией Рони Гамзо: минимум ограничений, максимум доверия

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Программа борьбы с эпидемией Рони Гамзо: минимум ограничений, максимум доверия

Вечером 28 июля состоялась пресс-конференция, на которой главным выступающим стал профессор Рони Гамзо, назначенный на прошлой неделе ответственным за борьбу с эпидемией коронавирусом. Это была его первая самостоятельная пресс-конференция с момента вступления в должность.

Перед тем, как предоставить слово новому координатору по борьбе с эпидемией, слово взяли глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц и министр здравоохранения Юлиий Эдельштейн. Они говорили, что план борьбы, предложенный Гамзо, получил поддержку всех ведомств, и они просили от граждан Израиля также поддержать этот план. Бени Ганц отдельно отметил, что за два часа до пресс-конференции он получил сообщение от ЦАХАЛа о том, что он готов к выполнению возложенной на него миссии.

Рони Гамзо говорил о том, что только совместными усилиями можно снизить уровень заболеваемости. Ближайшая задача – снизить индекс репродукции (R), характеризующий заразность заболевания, до единицы и меньше. Будет увеличено количество тестов на коронавирус, а также сокращено время для выявления цепочки заражения.


Он говорил о том, что главной проблемой на данном этапе стала утрата доверия со стороны населения действиям правительства и минздрава. Гамзо заявил, что необходимо заключить новый общественный договор, в рамках которого населения будет строго следовать рекомендациям минздрава: соблюдать масочный режим, держать "социальную дистанцию" и соблюдать правила личной гигиены.

Со стороны правительства требуется прозрачность действий, принятие деловых и ответственных решений, а также отказ от введения ненужных и излишних ограничений.

Представленный Гамзо план предусматривает значительное расширение участия министерства обороны и ЦАХАЛа в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе – в проведении эпидемиологических расследований. Гамзо заявил, что у армии имеются необходимые силы и инструменты для того, чтобы в кратчайшие сроки оборвать цепочку заражений.

Профессор Рони Гамзо отметил, что Израилю необходимо создать систему, которая окажется эффективной в долгосрочной перспективе.

Система кризисного управления будет опираться на данные из больниц. В случае высокой загруженности отделений интенсивной терапии будут вводиться новые карантинные ограничения.

В рамках программы израильские города в зависимости от статистики заболеваемости будут разделены по цветам: зеленые, желтые и красные.


В "зеленых" городах решения об ослаблении карантинных мер, проведении культурных мероприятий, открытии различных предприятий будут принимать местные органы власти.

"Желтым" городам будет выделен специальный бюджет для борьбы с эпидемией с тем, чтобы они могли как можно быстрее пополнить список "зеленых" городов.

В "красных" городах все важные решения будут приниматься Службой тыла вместе с местными органами власти.

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