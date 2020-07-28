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NEWSru.co.il :: Здоровье28 июля 2020 г., 19:24

Минздрав: со вчерашнего дня выявлено 2057 новых больных коронавирусом

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Минздрав: со вчерашнего дня выявлено 2057 новых больных коронавирусом

Вечером во вторник, 28 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 65791 заразившихся. В настоящий момент заражены 33148 человек. 32157 выздоровели после коронавируса. 486 заболевших умерли.

Согласно данным минздрава, со вчерашнего дня было выявлено 2057 новых больных, за сутки скончались 8 пациентов с коронавирусом.

739 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 316 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 97 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 153 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 28224 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4960), Бней Брак (2405), Тель-Авив-Яффо (1741).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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