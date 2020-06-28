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NEWSru.co.il :: Здоровье28 июня 2020 г., 08:57

Новые данные по коронавирусу: в настоящее время заражены 6127 человек

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Новые данные по коронавирусу: в настоящее время заражены 6127 человек

Утром в воскресенье, 28 июня, штаб по национальной безопасности Израиля опубликовал новые данные по коронавирусу. Согласно представленным данным, в общей сложности в стране было зарегистрировано 23464 заразившихся. В настоящий момент заражены 6127 человек. 317 заболевших умерли.

Состояние 41 пациента оценивается врачами как тяжелое, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

17018 выздоровели после коронавируса.


Отметим, что во второй половине июня официальные "коронавирусные сводки" стали публиковать пять раз в сутки – трижды (утром, вечером и поздно вечером) это делает министерство здравоохранения и дважды (утром и вечером) это делает штаб по национальной безопасности при канцелярии главы правительства. Такая активность создает неразбериху с цифрами, публикуемыми в СМИ, особенно когда речь идет о числе выявленных больных за сутки и количестве проведенных тестов.

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