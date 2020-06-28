Коронавирус в Израиле: 318 умерших, заражены 6160 человек

Утром в воскресенье, 28 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 23497 заболевших (оценка числа выявленных за последние сутки затруднена, так как минздрав не давал информации утром 27 июня, опубликовав отчет только вечером в субботу). В настоящий момент заражены 6160 человек. 318 заболевших умерли.

Состояние 45 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 50 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

219 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17019 выздоровели после коронавируса.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: продолжает лидировать Арура

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10493 тестов.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 28 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 2112, семь человек умерли. 621 заразившийся выздоровел. В настоящее время инфицированы 1484 человек. Более 5000 человек находятся на карантине.

За последние сутки в ПА проведены 2857 тестов на коронавирус.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в некоторых арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 28 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 502269 человека (4306 за последние сутки), более 10,1 млн заразились, около 4,1 млн инфицированы в настоящее время, более 5,5 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5%.

Уже 32 дня на Covid19info нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (128152 умерших, за сутки умерли 512 человек, летальность 4,9%). Далее следуют Бразилия (57103, 994, 4,3%), Великобритания (43657, 172, 14%), Италия (34716, 8, 14,5%), Франция (29778, 0, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,8%; минздрав Испании 27 июня дал другую оценку – 28341, +5 по сравнению с данными за 26 июня), Мексика (26381, 602, 12,4%), Индия (16103, 414, 3,0%), Иран (10364, 125, 4,7%), Бельгия (9732, 1, 15,9%), Германия (9209, 0, 4,7%), Перу (9135, 196, 3,3%), Россия (9073, 104, 1,4%), Канада (8575, 5, 8,2%), Нидерланды (6105, 2, 12,2%), Чили (5347, 279, 2,0%), Швеция (5280, 0, 8,1%), Турция (5082, 17, 2,6%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.