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NEWSru.co.il :: Здоровье28 ноября 2020 г., 17:46

Коронавирус в Израиле: число зараженных продолжает расти

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Коронавирус в Израиле: число зараженных продолжает расти

Вечером в субботу, 28 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 15:32.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 334626 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 9924 человека. 2845 заболевших COVID-19 умерли.

495 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 276 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 114 из них в критическом состоянии, 107 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 75 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведен 48261 тест. В 2,2% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1261), Нацерете (454) и Хайфе (341). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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