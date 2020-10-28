Коронавирус в мире: рекордный рост числа зараженных, Израиль на 28-м месте по относительной смертности
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 300 тысяч человек (по состоянию на 28 октября, таких стран 27). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заразившихся. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире было выявлено 44131513 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 3 миллионов новых заразившихся за неделю, рекордный рост с начала эпидемии), 1169169 из них умерли (почти 43 тысячи за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,6% (немного снизилась за неделю).
За последние недели наиболее заметен рост темпов распространения болезни в Индии, США, Мексике, Бразилии, Аргентине, Иране, России, Колумбии, Испании, Франции, Великобритании.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ
(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info)
1. Мексика 901849 заразившихся, 89991 (+3098) умерших, летальность 10,0%
2. Италия 564778, 37700 (+995), 6,7%
3. Иран 581824, 33299 (+2265), 5,7%
4. Великобритания 917575, 45365 (+1398), 4,9%
5. Перу 892497, 34257 (+382), 3,8%
6. Индонезия 396454, 13512 (+778), 3,4%
7. Бельгия 347289, 11038 (+549), 3,2%
8. Колумбия 1033218, 30565 (+1293), 3,0%
9. Испания 1174916, 35298 (+1088), 3,0%
10. Франция 1206014, 35541 (+952), 2,9%
11. Бразилия 5440903, 157981 (+3093), 2,9%
12. Чили 504525, 14026 (+324), 2,8%
13. ЮАР 717851, 19053 (+397), 2,7%
14. Турция 366208, 9950 (+505), 2,7%
15. Аргентина 1116609, 29730 (+2630), 2,7%
16. США 8802898, 226770 (+6541), 2,6%
17. Ирак 459908, 10724 (+358), 2,4%
18. Нидерланды 311889, 7142 (+328), 2,3%
19. Германия 463419, 10263 (+308), 2,2%
20. Пакистан 330200, 6759 (+67), 2,0%
21. Филиппины 373144, 7053 (+363), 1,9%
22. Украина 366233, 6770 (+822), 1,8%
23. Россия 1547774, 26589 (+1954), 1,7%
24. Саудовская Аравия 345631, 5329 (+112), 1,5%
25. Бангладеш 401586, 5838 (+139), 1,5%
26. Индия 7990322, 120054 (+4104), 1,5%
27. Израиль 312024, 2483 (+205), 0,8%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные Statista на 28 октября по 30 странам с самым высоким показателем)
1. Перу 1050
2. Бельгия 941
3. Боливия 752
4. Бразилия 746
5. Испания 744
6. Чили 739
7. Эквадор 724
8. Мексика 699
9. США 685
10. Великобритания 672
11. Аргентина 652
12. Молдова 640
13. Италия 622
14. Панама 621
15. Колумбия 603
16. Швеция 577
17. Франция 515
18. Северная Македония 448
19. Нидерланды 404
20. Армения 404
21. Иран 397
22. Ирландия 381
23. Косово 370
24. Босния и Герцеговина 334
25. Румыния 334
26. ЮАР 325
27. Ирак 271
28. Израиль 271
29. Гондурас 270
30. Канада 267
ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ
Больше всего смертей
1. США 226770
2. Бразилия 157981
3. Индия 120054
4. Мексика 89991
5. Великобритания 45365
Больше всего заразившихся
1. США 8802898
2. Индия 7990322
3. Бразилия 5440903
4. Россия 1547774
5. Франция 1206014
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Коронавирус в Израиле: за сутки число зараженных не снизилось
Коронавирус в мире: более 44,1 млн заразились, примерно 1,2 млн умерли. Статистика по странам