Коронавирус в мире: рекордный рост числа зараженных, Израиль на 28-м месте по относительной смертности

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 300 тысяч человек (по состоянию на 28 октября, таких стран 27). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заразившихся. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире было выявлено 44131513 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 3 миллионов новых заразившихся за неделю, рекордный рост с начала эпидемии), 1169169 из них умерли (почти 43 тысячи за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,6% (немного снизилась за неделю).

За последние недели наиболее заметен рост темпов распространения болезни в Индии, США, Мексике, Бразилии, Аргентине, Иране, России, Колумбии, Испании, Франции, Великобритании.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ

(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info)

1. Мексика 901849 заразившихся, 89991 (+3098) умерших, летальность 10,0%

2. Италия 564778, 37700 (+995), 6,7%

3. Иран 581824, 33299 (+2265), 5,7%

4. Великобритания 917575, 45365 (+1398), 4,9%

5. Перу 892497, 34257 (+382), 3,8%

6. Индонезия 396454, 13512 (+778), 3,4%

7. Бельгия 347289, 11038 (+549), 3,2%

8. Колумбия 1033218, 30565 (+1293), 3,0%

9. Испания 1174916, 35298 (+1088), 3,0%

10. Франция 1206014, 35541 (+952), 2,9%

11. Бразилия 5440903, 157981 (+3093), 2,9%

12. Чили 504525, 14026 (+324), 2,8%

13. ЮАР 717851, 19053 (+397), 2,7%

14. Турция 366208, 9950 (+505), 2,7%

15. Аргентина 1116609, 29730 (+2630), 2,7%

16. США 8802898, 226770 (+6541), 2,6%

17. Ирак 459908, 10724 (+358), 2,4%

18. Нидерланды 311889, 7142 (+328), 2,3%

19. Германия 463419, 10263 (+308), 2,2%

20. Пакистан 330200, 6759 (+67), 2,0%

21. Филиппины 373144, 7053 (+363), 1,9%

22. Украина 366233, 6770 (+822), 1,8%

23. Россия 1547774, 26589 (+1954), 1,7%

24. Саудовская Аравия 345631, 5329 (+112), 1,5%

25. Бангладеш 401586, 5838 (+139), 1,5%

26. Индия 7990322, 120054 (+4104), 1,5%

27. Израиль 312024, 2483 (+205), 0,8%



1. Перу 1050

2. Бельгия 941

3. Боливия 752

4. Бразилия 746

5. Испания 744

6. Чили 739

7. Эквадор 724

8. Мексика 699

9. США 685

10. Великобритания 672

11. Аргентина 652

12. Молдова 640

13. Италия 622

14. Панама 621

15. Колумбия 603

16. Швеция 577

17. Франция 515

18. Северная Македония 448

19. Нидерланды 404

20. Армения 404

21. Иран 397

22. Ирландия 381

23. Косово 370

24. Босния и Герцеговина 334

25. Румыния 334

26. ЮАР 325

27. Ирак 271

28. Израиль 271

29. Гондурас 270

30. Канада 267



ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ

Больше всего смертей

1. США 226770

2. Бразилия 157981

3. Индия 120054

4. Мексика 89991

5. Великобритания 45365



Больше всего заразившихся

1. США 8802898

2. Индия 7990322

3. Бразилия 5440903

4. Россия 1547774

5. Франция 1206014

