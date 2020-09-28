Коронавирус в Израиле: более 200 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером в понедельник, 28 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 233118 заразившихся. В настоящий момент заражены 66639 человек. 164980 выздоровели после коронавируса. 1499 больных умерли.

По данным минздрава, за последние сутки коронавирус был выявлен у 3.426 человек. При этом анализы на коронавирус во время Йом Кипур проводились только в арабских населенных пунктах.

1532 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 763 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 208 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 287 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 25204 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7399), Бней Брак (3907), Ашдод (2960), Тель-Авив-Яффо (2252), Петах-Тиква (1803), Нетания (1791), Модиин-Илит(1714), Беэр-Шева(1574), Хайфа(1403), Ришон ле-Цион(1332), Холон(1307). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных (более 1000). Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРИ "ГЕРМЕТИЧНОМ КАРАНТИНЕ"

Министерство здравоохранения опубликовало подробный список разрешенных и запрещенных действий в условиях герметичного карантина, который вступил в силу 25 сентября. Согласно указанному списку, система образования для детей с особыми потребностями продолжит работать в условиях герметичного карантина.

Отметим, что ограничения демонстраций и молитв не были утверждены Кнессетом во втором и третьем чтениях. Правительство отказалось от намерения утвердить административные акты, ограничивающие демонстрации, до Судного дня (но сразу после процесс будет продолжен).

Список действий, для которых можно удаляться более, чем на 1 километр от дома



- Выезд на работу и возвращение домой работника жизнеобеспечивающей структуры (список будет опубликован министерством финансов) или военнослужащего

- Покупка лекарств, продуктов питания, жизнеобеспечивающих услуг



Купившие билет на самолет до начала карантина, смогут вылететь в карантин. В рамках компромисса лица, приобретшие билеты на самолет, вылетающий в период карантина, до наступления карантина в 14:00 в пятницу, 25 сентября, смогут воспользоваться своим билетом. Те, кто купит билет после 14:00 в пятницу, вылететь из Израиля не смогут. В случае отмены рейса пассажиры будут иметь право на возврат денег за билет в соответствии с Законом об авиационных услугах. Граждане Израиля также смогут возвращаться в страну в соответствии с режимом, существовавшим до введения герметичного карантина: возвращающиеся из "зеленых" стран освобождены от требования самоизоляции, а из "красных стран" должны быть на самоизоляции в течение 14 суток.

Условия работы общественного транспорта





Транспорт работает в ограниченном режиме. Сокращена частота выхода автобусов на маршрут, а некоторые маршруты отменены. Работа общественного транспорта в будние дни завершается в 20:00.

Ограничение на пребывание



- Запрещено пребывание в месте жительства другого человека (за исключением разрешенных целей – выполнение работы или оказание помощи человеку в нужде)

- Запрещено пребывание на морских пляжах, за исключением разрешенной спортивной деятельности (включая плавание) одного человека или лиц, проживающих вместе (при условии прибытия на место из дома и не на автомобиле)





Правила поведения в общественном пространстве



- Собрание до 20 человек на открытой местности и до 10 человек в помещении

- В жилом помещении могут находиться только лица, проживающие вместе

- Молитва – не далее, чем в километре от дома

- Нельзя молиться в одном помещении с другим человеком. Молитвы на открытой местности – до 20 человек (за исключением Судного дня)

- Соблюдение дистанции в 2 метра между людьми

- Ограничение для автомобилей – не более 3 человек, включая водителя (за исключением лиц, проживающих вместе), и не более 1 пассажира на каждый дополнительный ряд сидений.





Ограничения в сфере торговли, отдыха и развлечений



- Запрещено открытие предприятий и открытых для публики территорий (торговля, рестораны (за исключением доставки на дом), бассейны, фитнесс-центры, парикмахерские, салоны красоты, места отдыха и развлечений), а также прием посетителей на рабочем месте

- Запрещено открытие рынков, ярмарок, прилавков (включая продуктовые прилавки на рынках)

- В число жизнеобеспечивающих магазинов входят: продуктовые, оптики, аптеки, магазины гигиенических товаров, для ремонтных работ по дому, электротоваров, прачечные, приборов связи, а также мастерские по ремонту приборов связи и компьютеров.

- Отели и циммеры закрыты для приема отдыхающих

- Разрешена работа мест, предназначенные только для тренировки профессиональных спортсменов, одобренных министерством культуры и спорта

- Разрешен выход из дома с целью покупки четырех видов растений ("Арбаат а-Миним") на праздник Суккот





- Компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией общественных территорий, включая инфраструктуру объектов недвижимости

- Компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией инфраструктуры в сферах транспорта, энергетики, связи, воды и канализации

- Оборонные компании, включая "Авиационную промышленность", "Эльту", "Рафаэль", "Эльбит", "Томер" и дочерние компании, могут работать с использованием до 60% штата

- Предприятия по предоставлению жизнеобеспечивающих услуг в соответствии с Законом о работе в чрезвычайной ситуации от 1967 года

- Предприятия, имеющие особое разрешение на наем работников в часы отдыха согласно пункту 12 Закона о часах работы и отдыха от 1951 года, выдаваемое с целью предотвращения ущерба производственному процессу – в соответствии с количеством сотрудников, указанным в разрешении, или до 30% штата (большее из двух)

- Министерства, муниципалитеты, религиозные советы, высшие учебные заведения будут работать в режиме ЧС

- Приоритетные технологические предприятия в соответствии с определением в Законе о капитальных инвестициях от 1959 года – для технической эксплуатации и обслуживания систем предприятия

- Работники организаций, деятельность которых разрешена постановлениями об особых полномочиях по борьбе с эпидемией коронавируса (ограничение пребывания в общественном пространстве) или постановлениями об особых полномочиях по борьбе с эпидемией коронавируса (ограничение работы образовательных учреждений)

- Прибытие работника для проведения срочных эксплуатационных или ремонтных работ для сохранения целостности места работы, охраны, доставки, выплаты зарплат, или любого другого работника, прибытие которого необходимо для продолжения функционирования места работы. Прибытие на рабочее место с целью забрать оборудование или для проведения работ по предоставлению жизнеобеспечивающих услуг у клиента, включая обеспечение возможности других работников осуществлять работу из дома

- Финансовый сектор – любая структура, предоставляющая финансовые услуги в рамках Закона о надзоре за финансовыми услугами (упорядоченные финансовые услуги) от 2016 года

- Управление по надзору за рынком ценных бумаг

- Управление дренажа

- Морские порты и карантинные отделения в портах

- Ветеринарный надзор

- Ведомство национального страхования

- Подразделения по работе с молодежью в органах местной власти в соответствии с Законом об органах местной власти (подразделения по работе с молодежью и ученические советы) – деятельность с целью продвижения дистанционного обучения на дому, в муниципальных объектах и в образовательных учреждениях

- Социальные службы

- Реабилитационные и многофункциональные дневные центры

- Управление реабилитации заключенных

- Реабилитационные учреждения министерства обороны, действующие в рамках корзины психо-социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями

- Работники в сфере продаж, складирования и транспортировки товаров для осенних еврейских праздников

- Инспекторы управления по защите природы и национальных парков

- Исследовательские лаборатории, в которых необходимо физическое присутствие

- Система здравоохранения, включая структуры, предоставляющие услуги министерству здравоохранения

- Предоставление консультационных услуг в сфере налогообложения с целью получения дотаций от государства, требующих физического присутствия работника

- Предприятия поддержки служб безопасности – предприятия, не являющиеся частью оборонной промышленности, предоставляющие услуги или товары, необходимые для нормального функционирования министерства обороны и подчиненных ему структур, комиссии по атомной энергии, штаба национальной безопасности, Армии обороны Израиля, службы внешней разведки ("Мосад"), общей службы безопасности, полиции Израиля, управления тюрем, управления пожарной охраны и служб спасения – до 60% штата

- Комиссии по планированию и застройке, включая подразделения лицензирования и надзора над строительством

