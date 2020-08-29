Коронавирус в Израиле: 438 больных в тяжелом состоянии, 116 подключены к аппаратам ИВЛ
Вечером в субботу, 29 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 113337 заразившихся. В настоящий момент заражены 20331 человек. 92100 выздоровели после коронавируса. 906 заболевших умерли.
861 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 438 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 116 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 191 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 23263 теста.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (2696), Бней Брак (909), Ашдод (759), Тель-Авив-Яффо (667), Модиин Илит (496).
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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.
Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".
Утром 25 августа минздрав объявил о принятом правительством решении продлить действующие карантинные меры еще на одну неделю.
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