Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
11 - 21°
Эйлат:
14 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье29 декабря 2020 г., 12:08

Коронавирус в Израиле: 39 тысяч зараженных, более 1000 из них в больницах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 39 тысяч зараженных, более 1000 из них в больницах Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

В 12:03, во вторник, 29 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:43 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 409338 (+5352 за сутки) заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 39000 (+3133) человек. 367081 (+2202) выздоровели после коронавируса. 3257 (+17) заболевших COVID-19 умерли.

1030 (-12) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 609 (0) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 189 (+12) из них в критическом состоянии, 159 (+6) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 192 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 99922 тестов (рекордный показатель за все время эпидемии). В 5,6% случаев выявлялся коронавирус (рекордный показатель за последние несколько месяцев).


78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на утро 29 декабря, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 495 тысяч человек, и темпы вакцинации растут. Только 28 декабря вакцину получили более 115 тысяч человек.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.


Министерство здравоохранения Израиля готовится к выдаче "зеленых паспортов" тем, кто прошел вакцинацию. "Зеленый паспорт" будет выдаваться через неделю после получения второй дозы вакцины Pfizer. И хотя эта справка называется "паспортом", на самом деле речь идет о мобильном приложении, которое будет загружаться в телефон. На первом этапе "зеленый паспорт" позволит его обладателям летать за границу и по возвращении из "красных" стран не соблюдать карантин. Электронный документ также служит освобождением от режима самоизоляции после контакта с больным коронавирусной инфекцией. В минздраве намерены начать выдачу "зеленых паспортов" 17 января.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:08 Коронавирус в Израиле: 39 тысяч зараженных, более 1000 из них в больницах
10:30 Коронавирус в России: за сутки выявлены более 27 тысяч заразившихся коронавирусом, 562 больных умерли
09:34 Украина: за сутки выявлены около 7 тысяч заразившихся коронавирусом, 232 больных умерли
08:59 Коронавирус в Израиле: 53 "красных" населенных пункта по оценке минздрава, в том числе 12 городов
08:46 Коронавирус в Израиле: около 39 тысяч зараженных, за один день выявлено более 5000
07:57 Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса
06:55 Коронавирус в мире: 81,4 млн заразились, около 1,8 млн умерли. Статистика по странам
22:08 У жителя Иерусалима прививка от коронавируса вызвала острую аллергическую реакцию
20:16 Минздрав: около 80 тысяч взрослых заразились коронавирусом от детей и подростков
19:33 Коронавирус в Израиле: 609 больных в тяжелом и критическом состоянии
...