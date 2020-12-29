Коронавирус в Израиле: 39 тысяч зараженных, более 1000 из них в больницах

В 12:03, во вторник, 29 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:43 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 409338 (+5352 за сутки) заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 39000 (+3133) человек. 367081 (+2202) выздоровели после коронавируса. 3257 (+17) заболевших COVID-19 умерли.

1030 (-12) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 609 (0) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 189 (+12) из них в критическом состоянии, 159 (+6) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 192 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 99922 тестов (рекордный показатель за все время эпидемии). В 5,6% случаев выявлялся коронавирус (рекордный показатель за последние несколько месяцев).

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на утро 29 декабря, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 495 тысяч человек, и темпы вакцинации растут. Только 28 декабря вакцину получили более 115 тысяч человек.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.