По состоянию на утро 29 декабря, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 495 тысяч человек, и темпы вакцинации растут. Только 28 декабря вакцину получили более 115 тысяч человек.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 28 декабря, Израиль по-прежнему занимает первое место в рейтинге с показателем 4,37 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). На втором месте в мире Бахрейн (3,23). Далее следуют: Великобритания, США, Канада и т.д. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты.

"Зеленые паспорта"

Министерство здравоохранения Израиля готовится к выдаче "зеленых паспортов" тем, кто прошел вакцинацию.

"Зеленый паспорт" будет выдаваться через неделю после получения второй дозы вакцины Pfizer.

И хотя эта справка называется "паспортом", на самом деле речь идет о мобильном приложении, которое будет загружаться в телефон.

На первом этапе "зеленый паспорт" позволит его обладателям летать за границу и по возвращении из "красных" стран не соблюдать карантин.

Электронный документ также служит освобождением от режима самоизоляции после контакта с больным коронавирусной инфекцией.

В минздраве намерены начать выдачу "зеленых паспортов" 17 января.

Коронавирус в Израиле

В 8:40, во вторник, 29 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:47 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 408990 заразившихся (+5460 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 38656 (+3065) человек. 367078 (+2365) выздоровели после коронавируса. 3256 (+30) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 99758 тестов (рекордный показатель за все время эпидемии). В 5,6% случаев выявлялся коронавирус (рекордный показатель за последние несколько месяцев).

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).