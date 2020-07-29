Коронавирус в Израиле: заражены около 34 тысяч, выздоровели около 33 тысяч, 490 умерших

Утром в среду, 29 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 66805 заразившихся (+2156). В настоящий момент заражены 33618 человек (+1566). 32697 (+580) выздоровели после коронавируса. 490 (+10) заболевших умерли.

753 (-7) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 322 (+1) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 98 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 168 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26128 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5164), Бней Брак (2568), Тель-Авив-Яффо (1790), Петах-Тиква (1013), Бейт-Шемеш (1003).

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром публиковал два отчета по коронавирусу (как и 28 июля). Первый появился в 7:22 на официальном сайте министерства. Второй утренний отчет минздрава вышел в 10:43 на официальном сайте и в Telegram-канале. Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

Программа борьбы с эпидемией Рони Гамзо: минимум ограничений, максимум доверия

Вечером 28 июля состоялась пресс-конференция, на которой главным выступающим стал профессор Рони Гамзо, назначенный на прошлой неделе ответственным за борьбу с эпидемией коронавирусом. Это была его первая самостоятельная пресс-конференция с момента вступления в должность.

Рони Гамзо говорил о том, что только совместными усилиями можно снизить уровень заболеваемости. Ближайшая задача – снизить индекс репродукции (R), характеризующий заразность заболевания, до единицы и меньше. Будет увеличено количество тестов на коронавирус, а также сокращено время для выявления цепочки заражения.

Он говорил о том, что главной проблемой на данном этапе стала утрата доверия со стороны населения действиям правительства и минздрава. Гамзо заявил, что необходимо заключить новый общественный договор, в рамках которого населения будет строго следовать рекомендациям минздрава: соблюдать масочный режим, держать "социальную дистанцию" и соблюдать правила личной гигиены.

Со стороны правительства требуется прозрачность действий, принятие деловых и ответственных решений, а также отказ от введения ненужных и излишних ограничений.

Представленный Гамзо план предусматривает значительное расширение участия министерства обороны и ЦАХАЛа в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе – в проведении эпидемиологических расследований. Гамзо заявил, что у армии имеются необходимые силы и инструменты для того, чтобы в кратчайшие сроки оборвать цепочку заражений.

Система кризисного управления будет опираться на данные из больниц. В случае высокой загруженности отделений интенсивной терапии будут вводиться новые карантинные ограничения.

В рамках программы израильские города в зависимости от статистики заболеваемости будут разделены по цветам: зеленые, желтые и красные.

В "зеленых" городах решения об ослаблении карантинных мер, проведении культурных мероприятий, открытии различных предприятий будут принимать местные органы власти.

"Желтым" городам будет выделен специальный бюджет для борьбы с эпидемией с тем, чтобы они могли как можно быстрее пополнить список "зеленых" городов.

В "красных" городах все важные решения будут приниматься Службой тыла вместе с местными органами власти.