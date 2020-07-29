Коронавирус в Израиле: заражены более 34 тысяч, выздоровели около 33 тысяч, 491 умерший

Вечером в среду, 29 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 67734 заразившихся. В настоящий момент заражены 34521 человек. 32722 выздоровели после коронавируса. 4901 заболевший умер.

747 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 328 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 99 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 148 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26195 тестов.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Программа борьбы с эпидемией Рони Гамзу: минимум ограничений, максимум доверия

Вечером 28 июля состоялась пресс-конференция, на которой главным выступающим стал профессор Рони Гамзу, назначенный на прошлой неделе ответственным за борьбу с эпидемией коронавирусом. Это была его первая самостоятельная пресс-конференция с момента вступления в должность.

Перед тем, как предоставить слово новому координатору по борьбе с эпидемией, слово взяли глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц и министр здравоохранения Юлиий Эдельштейн. Они говорили, что план борьбы, предложенный Гамзу, получил поддержку всех ведомств, и они просили от граждан Израиля также поддержать этот план. Бени Ганц отдельно отметил, что за два часа до пресс-конференции он получил сообщение от ЦАХАЛа о том, что он готов к выполнению возложенной на него миссии.

Он говорил о том, что главной проблемой на данном этапе стала утрата доверия со стороны населения действиям правительства и минздрава. Гамзу заявил, что необходимо заключить новый общественный договор, в рамках которого населения будет строго следовать рекомендациям минздрава: соблюдать масочный режим, держать "социальную дистанцию" и соблюдать правила личной гигиены.

Со стороны правительства требуется прозрачность действий, принятие деловых и ответственных решений, а также отказ от введения ненужных и излишних ограничений.

Представленный Гамзу план предусматривает значительное расширение участия министерства обороны и ЦАХАЛа в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе – в проведении эпидемиологических расследований. Гамзу заявил, что у армии имеются необходимые силы и инструменты для того, чтобы в кратчайшие сроки оборвать цепочку заражений.

Профессор Рони Гамзу отметил, что Израилю необходимо создать систему, которая окажется эффективной в долгосрочной перспективе.

Система кризисного управления будет опираться на данные из больниц. В случае высокой загруженности отделений интенсивной терапии будут вводиться новые карантинные ограничения.

В рамках программы израильские города в зависимости от статистики заболеваемости будут разделены по цветам: зеленые, желтые и красные.

"Желтым" городам будет выделен специальный бюджет для борьбы с эпидемией с тем, чтобы они могли как можно быстрее пополнить список "зеленых" городов.

В "красных" городах все важные решения будут приниматься Службой тыла вместе с местными органами власти.