Минздрав Израиля: "Коронавирус никуда не исчез, эйфория преждевременна"

В пятницу, 29 мая, после 18:00, руководство минздрава Израиля провело специальное совещание для обсуждения вопроса об эпидемиологической ситуации и возможном ужесточении карантинного режима. Совещанию предшествовала встреча гендиректора министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Това с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Совещание прошло на фоне резкого увеличения числа заболевших. По предварительным данным, к 18:00 пятницы было зафиксировано 85 новых случаев заболевания, что является самым высоким показателем с начала месяца. Не исключено, что к концу дня речь пойдет о 100 случаях, что может послужить сигналом к возвращению жесткого карантина.

После совещания Симан-Тов выступил перед журналистами, заметив, что "коронавирус все еще тут – ни жара, ни влажность не заставили заболевание исчезнуть, поэтому карантинные меры должны оставаться в силе".

Он призвал воздержаться от встреч с пожилыми родственниками, проявляя, таким образом, заботу о них.

Симан-Тов также подчеркнул, что новую вспышку коронавирусной эпидемии, так называемую "вторую волну", можно предотвратить, если общество будет вести себя соответствующе. "Вторая волна" – это не судьба, не рок. Мы будем следить за эпидемией и принимать необходимые решения, исходя из ситуации", - сказал он.

Решение по поводу ужесточения карантинного режима, в частности, возвращения учеников 7-12 классов к дистанционному обучению, должно быть принято не позже вечера субботы, 30 мая.

Напомним, вечером в четверг, 28 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16872 заболевших (79 за последние сутки). В настоящий момент заражены 1909 человек. 284 заболевших умерли (3 за последние сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма. 37 в тяжелом состоянии (36 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 35 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что за последние сутки число тяжелых больных увеличилось. 14679 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 106 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Минздрав выразил обеспокоенность по поводу увеличения темпов распространения коронавируса в Израиле. В сообщении министерства говорится, что специалисты следят за развитием ситуации и отслеживают пути распространения вируса и очаги заражений с тем, чтобы разработать план борьбы с ростом заболеваемости. Минздрав также обратился к израильтянам с просьбой не думать, что угроза эпидемии миновала и продолжать строго следовать рекомендациям специалистов. В первую очередь, носить маски, держать социальную дистанцию и соблюдать правила гигиены. Именно нарушение этих правил, по мнению специалистов минздрава, является основной причиной роста заболеваемости.

Постепенный выход из карантина в Израиле

(этот текст актуален до решения об ужесточении карантинных мер)

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

На городских линиях будет разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров).

В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.