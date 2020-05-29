Данные минздрава Израиля по коронавирусу: более 100 новых случаев заражения за сутки

Вечером в пятницу, 29 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16987 заболевших (115 за последние сутки). В настоящий момент заражены 1927 человек. Резкий рост числа зараженных может стать сигналом к ужесточению карантинных мер.

284 заболевших умерли (0 за последние сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

39 в тяжелом состоянии (37 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 35 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что за последние сутки число тяжелых больных увеличилось.

14776 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 111 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Совещание прошло на фоне резкого увеличения числа заболевших.

После совещания Симан-Тов выступил перед журналистами, заметив, что "коронавирус все еще тут – ни жара, ни влажность не заставили заболевание исчезнуть, поэтому карантинные меры должны оставаться в силе".

"Мы наблюдаем значительное увеличение числа заболевших, особенно в школах. Эйфория, царящая в нашем обществе в последние дни, преждевременна", - сказал гендиректор министерства здравоохранения.

Он призвал воздержаться от встреч с пожилыми родственниками, проявляя, таким образом, заботу о них. Решение по поводу ужесточения карантинного режима, в частности, возвращения учеников 7-12 классов к дистанционному обучению, должно быть принято не позже вечера субботы, 30 мая.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 5312 таких тестов.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле (этот текст актуален до решения об ужесточении карантинных мер)

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем.

На городских линиях будет разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров).

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране. 25 мая представители управления аэропортов и министерств туризма и иностранных дел проведут переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией. Параллельно сотрудники министерства экономики обсудят тот же вопрос представителями правительства Австрии. Переговоры с властями Германии должны начаться в ближайшие дни. Напомним, что Греция и Кипр уже объявили о снятии карантина для израильских туристов, а Сейшельские острова находятся на продвинутой стадии переговоров.

Коронавирус в Палестинской автономии

В ночь на пятницу, 29 мая, министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что в Калькилии выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Министерство здравоохранения ПА заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 625, четверо умерли, около 500 выздоровели. При этом в статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 40000 человек. Более 90 тысяч жителей ПА находились на карантине.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 29 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 369800 человек, около 6 млн заболели, около 3,1 млн инфицированы в настоящее время, более 2,6 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,2%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (103330 умерших, за сутки умерли 1221 человек, летальность 5,8%). Далее следуют Великобритания (37975 умерших, 446 за сутки, летальность 14,0%), Италия (33142, 70, 14,3%), Испания (28752, ?, 10,1%), Франция (28662, 66, 15,4%), Бразилия (26991, 1294, 6,2%), Бельгия (9388, 24, 16,2%), Мексика (9044, 447, 11,1%), Германия (8570, 37, 4,7%), Иран (7627, 63, 5,3%), Канада (6982, 107, 7,8%), Нидерланды (5903, 32, 12,8%), Индия (4711, 177, 2,8%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 1,8 миллиона человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в Бразилии, России, Испании, Перу, Великобритании, Италии.

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