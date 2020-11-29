Коронавирус в Израиле: более 9900 зараженных, за неделю почти 4900 выздоровели, 97 умерли

В 7:42, в воскресенье, 29 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:46 утра. Сравнение с данными за 28 ноября затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 334998 заразившихся (+6415 за неделю; больше, чем неделю назад; около 920 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 9923 человек (+1444 за неделю). 322221 (+4874 за неделю) выздоровели после коронавируса. 2854 заболевших COVID-19 умерли (+97 за неделю).

510 (-24 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 273 (-40) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 104 (-23) из них в критическом состоянии, 112 (-19) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 82 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных последовательно росло.

За последние сутки проведены 17472 тестов. В 3,3% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1260), Нацерете (446), Хайфе (334). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.