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NEWSru.co.il :: Здоровье29 ноября 2020 г., 11:28

Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 10 тысяч человек

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Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 10 тысяч человек Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

Около 11:20, в воскресенье, 29 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:30. Сравнение с данными за 28 ноября невозможно, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 335132 заразившихся (примерно +920 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 9951 человек. 322327 выздоровели после коронавируса. 2854 заболевших COVID-19 умерли.

507 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 273 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 109 из них в критическом состоянии, 100 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 90 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных последовательно росло.


За последние сутки проведены 17509 тестов. В 3,3% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1254), Нацерете (444), Хайфе (334). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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