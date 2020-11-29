Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии скончались 2864 больных

Около 19:23, в воскресенье, 29 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:49.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 335453 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 9601 человек. 2864 заболевших COVID-19 умерли.

496 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 263 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 108 из них в критическом состоянии, 92 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 90 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных последовательно росло.

За последние сутки проведены 17520 тестов. В 3,3% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1217), Нацерете (447), Хайфе (323). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.