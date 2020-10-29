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NEWSru.co.il :: Здоровье29 октября 2020 г., 08:03

Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены менее 12 тысяч человек

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Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены менее 12 тысяч человек

В 7:49, в четверг, 29 октября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:45 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 312787 заразившихся (+763 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 11914 человек (-854 за сутки). 298376 (+1606 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2494 (+11) заболевших COVID-19 умерли.

804 (-8 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 464 (+11) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 199 (+3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 104 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 34494 тестов. В 2,2% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1732), Тель-Авиве-Яффо (552), Бней Браке (530). В прочих населенных пунктах зараженных менее 500. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто).


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