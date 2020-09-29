Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены около 65 тысяч человек, 1507 заболевших умерли

Утром во вторник, 29 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:32 утра. Сравнение с данными на утро 28 сентября затруднено, так как в это время в понедельник минздрав сведения не публиковал.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 233554 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 65025 человек (существенное сокращение по сравнению с показателями двухдневной давности). 167021 выздоровели после коронавируса. 1507 заболевших COVID-19 умерли.

1541 заболевших в больницах (число госпитализированных продолжает расти), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 755 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 283 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены только 8105 тестов (в 6-8 раз меньше, чем в предыдущие дни 20-х числе сентября). Это, очевидно, связано с тем, что в Йом Кипур многие лаборатории не работали.

Более точная и подробная информация должна быть опубликована позже.

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).