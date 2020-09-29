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NEWSru.co.il :: Здоровье29 сентября 2020 г., 12:59

Минздрав Израиля: от COVID-19 умерли 1512 человек, 200 из них – в Иерусалиме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав Израиля: от COVID-19 умерли 1512 человек, 200 из них – в Иерусалиме

После полудня во вторник, 29 сентября, министерство здравоохранения сообщило, что жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 1512 человек.

Судя по опубликованным гистограммам, число смертей от COVID-19 в неделю от этого заболевания продолжает расти.

При этом больше всего от COVID-19 умерших в Иерусалиме, далее следуют Тель-Авив и Бней Брак.

Населенные пункты, в которых проживали:
Иерусалим – 200
Тель-Авив-Яффо – 84
Бней Брак – 80
Бат-Ям – 61
Ашдод – 52
Холон – 48
Хайфа – 48
Ришон ле-Цион – 45
Рамат Ган – 41
Петах-Тиква – 38
Рамле – 37
Беэр-Шева – 31
Хадера – 31
Нетания – 29
Ашкелон – 27
Реховот – 26
Раанана – 22
Кирьят Гат – 20
Лод – 17
Бака аль-Гарбия – 16
Афула – 16
Кфар Саба – 15


В прочих населенных пунктах менее 15 умерших от коронавируса.

Других данных по умершим минздрав 29 сентября не предоставил.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%.

Ранее 29 сентября минздрав Израиля сообщал, что в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 233554 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 65025 человек (существенное сокращение по сравнению с показателями двухдневной давности). 167021 выздоровели после коронавируса. 1541 заболевших в больницах (число госпитализированных продолжает расти), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 755 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 283 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены только 8105 тестов (в 6-8 раз меньше, чем в предыдущие дни 20-х числе сентября). Это, очевидно, связано с тем, что в Йом Кипур многие лаборатории не работали.

Более точная и подробная информация должна быть опубликована позже.

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее


С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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