Минздрав Израиля: от COVID-19 умерли 1512 человек, 200 из них – в Иерусалиме

После полудня во вторник, 29 сентября, министерство здравоохранения сообщило, что жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 1512 человек.

Судя по опубликованным гистограммам, число смертей от COVID-19 в неделю от этого заболевания продолжает расти.

При этом больше всего от COVID-19 умерших в Иерусалиме, далее следуют Тель-Авив и Бней Брак.

Населенные пункты, в которых проживали:

Иерусалим – 200

Тель-Авив-Яффо – 84

Бней Брак – 80

Бат-Ям – 61

Ашдод – 52

Холон – 48

Хайфа – 48

Ришон ле-Цион – 45

Рамат Ган – 41

Петах-Тиква – 38

Рамле – 37

Беэр-Шева – 31

Хадера – 31

Нетания – 29

Ашкелон – 27

Реховот – 26

Раанана – 22

Кирьят Гат – 20

Лод – 17

Бака аль-Гарбия – 16

Афула – 16

Кфар Саба – 15



В прочих населенных пунктах менее 15 умерших от коронавируса.

Других данных по умершим минздрав 29 сентября не предоставил.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%.

Ранее 29 сентября минздрав Израиля сообщал, что в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 233554 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 65025 человек (существенное сокращение по сравнению с показателями двухдневной давности). 167021 выздоровели после коронавируса. 1541 заболевших в больницах (число госпитализированных продолжает расти), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 755 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 283 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены только 8105 тестов (в 6-8 раз меньше, чем в предыдущие дни 20-х числе сентября). Это, очевидно, связано с тем, что в Йом Кипур многие лаборатории не работали.

Более точная и подробная информация должна быть опубликована позже.

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее