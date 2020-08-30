Коронавирус в Израиле: за неделю более 13 тысяч заразившихся выздоровели, 84 умерли

Утром в воскресенье, 30 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 113648 заразившихся (+11498 за неделю; темпы прироста числа зараженных возросли по сравнению с прошлой неделей). В настоящий момент заражен 20151 человек (-1871 за неделю). 92588 выздоровели после коронавируса (+13285 за неделю). 909 заболевших умерли (+84 за неделю).

892 (+28 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 441 (+33) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 121 (+9) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 194 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10594 тестов.

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 45-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства после 8 утра с указанием времени 7:31. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:15, вышел на официальном сайте в 11:49 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".