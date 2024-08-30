ВОЗ: Израиль согласился содействовать вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Израиль согласился на серию гуманитарных пауз в секторе Газы, чтобы провести вакцинацию детей от полиомиелита. Об этом сообщает ВВС.

По словам старшего сотрудника ВОЗ Рика Пиперкорна, целью перерыва в боевых действиях станет вакцинация около 640 тысяч детей по всему сектору после обнаружения там первого случая полиомиелита за последние 25 лет.

Кампания вакцинации начнется в это воскресенье, 1 сентября, и будет проходить в три этапа, в центральной, южной и северной частях сектора Газы. На каждом этапе боевые действия будут приостановлены на три дня подряд с 06:00 до 15:00 по местному времени.

Около 1,26 млн доз новой оральной полиомиелитной вакцины второго типа (nOPV2) уже находятся в Газе, еще порядка 400 тысяч доз будут доставлены в ближайшее время. Медики надеются привить не менее 90% детей в возрасте до десяти лет, такой охват необходим для прекращения распространения вируса полиомиелита в Газе.

Сообщается, что Израиль также согласился на дополнительный, четвертый день гуманитарной паузы для проведения вакцинации, если это потребуется для достижения охвата в 90% детей.

Отметим, что два дня назад 13-й канал передал, что Израиль согласился на временное прекращение огня в секторе Газы вне рамок ведущихся переговоров для проведения в секторе Газы вакцинации от полиомиелита.

Комментируя это сообщение, канцелярия премьер-министра распространила заявление, в котором говорилось, что информация, прозвучавшая в эфире 13-го телеканала, не соответствует действительности. "Нет речи о прекращении огня с целю проведения вакцинации от полиомиелита. Принято решение о выделении под эти цели отдельных зон в секторе Газы. Это решение было представлено членам кабинета, и они его одобрили".