Коронавирус в Израиле: 622 человека в тяжелом и критическом состоянии

Вечером в среду, 30 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:59.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 416584 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 40993 человек. 3307 заболевших COVID-19 умерли.

1046 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 622 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 202 из них в критическом состоянии, 162 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 191 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 99289 тестов. В 5,7% случаев выявлялся коронавирус (рекордный показатель за последние несколько месяцев).

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на утро 30 декабря, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 647 тысяч человек, и темпы вакцинации растут. Только 29 декабря вакцину получили почти 152 тысячи человек.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 29 декабря, Израиль по-прежнему занимает первое место в рейтинге с показателем 5,68 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). На втором месте в мире Бахрейн (3,29). Далее следуют: Великобритания, США, Канада, Дания, Литва и т.д. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты.