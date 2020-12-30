Коронавирус в Израиле: 622 человека в тяжелом и критическом состоянии
Вечером в среду, 30 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:59.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 416584 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 40993 человек. 3307 заболевших COVID-19 умерли.
1046 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 622 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 202 из них в критическом состоянии, 162 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 191 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
За последние сутки проведены 99289 тестов. В 5,7% случаев выявлялся коронавирус (рекордный показатель за последние несколько месяцев).
78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.
В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
ВАКЦИНАЦИЯ
По состоянию на утро 30 декабря, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 647 тысяч человек, и темпы вакцинации растут. Только 29 декабря вакцину получили почти 152 тысячи человек.
Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.
Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 29 декабря, Израиль по-прежнему занимает первое место в рейтинге с показателем 5,68 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели). На втором месте в мире Бахрейн (3,29). Далее следуют: Великобритания, США, Канада, Дания, Литва и т.д. Впрочем, пока данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты.
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