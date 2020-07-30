Коронавирус в Израиле: число "выздоровевших" возросло почти на 3000 за сутки

Утром в четверг, 30 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 68769 заразившихся (+1964). В настоящий момент заражены 32756 человек (-862). 35516 (+2819) выздоровели после коронавируса. 497 (+7) заболевших умерли.

752 (-1) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 336 (+14) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 99 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 155 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26075 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5032), Бней Брак (2458), Тель-Авив-Яффо (1735), Петах-Тиква (1007).

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Позавчера также минздрав публиковал данные о резком увеличении числа "выздоровевших". Тогда были даны такие официальные объяснения: "Причиной разницы в цифрах является так называемый "стандарт выздоравливающих". Согласно этому стандарту, "выздоровели" и были "выписаны" несколько тысяч заразившихся коронавирусом. В системе эти данные были отражены только что".

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу (как и 28-29 июля). Первый появился на официальном сайте министерства после 7 утра с указанием времени 6:34. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:55, вышел на официальном сайте и в Telegram-канале после 11:30 утра. Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".



