Вторая волна пандемии коронавируса в Израиле: заражены около 7100 человек

Утром во вторник, 30 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 24688 заразившихся (+699 за последние сутки). В настоящий момент заражены 7096 человек (+540 по сравнению с 29 июня). 320 заболевших умерли (+1 за сутки).

Состояние 46 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 66 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

228 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17272 выздоровели после коронавируса (+158 за сутки).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: продолжает лидировать Арура

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 18624 теста.

Отметим, что 7000-7500 зараженных коронавирусом насчитывалось в Израиле в первую неделю апреля 2020 года, когда действовал жесткий карантин, и вскоре правительством на период праздника Песах был введен герметичный карантин по всей стране. В настоящее время карантинные меры значительно менее суровы. Впрочем, и тяжело больных сейчас в несколько раз меньше.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 30 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 2698, восемь человек умерли. 625 заразившихся выздоровели. В настоящее время инфицированы 2065 человек (+349 по сравнению со вчерашним днем).

За последние сутки выявлены заразившиеся в районах Хеврона, Рамаллы, Эль-Биры, Бейт-Лехема, Шхема, Туль-Карема, Иерихона и пригородах Иерусалима.

За последние сутки в ПА проведены 3311 тестов на коронавирус.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в некоторых арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 30 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 509089 человек (3735 за последние сутки), около 10,5 млн заразились, более 4,2 млн инфицированы в настоящее время, более 5,7 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 4,9%.

Уже 34 дня на Covid19info нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (128783 умерших, за сутки умерли 346 человек, летальность 4,8%). Далее следуют Бразилия (58385, 727, 4,3%), Великобритания (43729, 72, 14%), Италия (34744, 6, 14,5%), Франция (29813, 35, 15,4%), Испания (28752, ?, 9,7%; минздрав Испании 29 июня дал другую оценку – 28346, +3 по сравнению с данными за 28 июня), Мексика (27121, 473, 12,3%), Индия (16904, 417, 3,0%), Иран (10670, 162, 4,7%), Бельгия (9732, 0, 15,9%), Перу (9504, 187, 3,4%), Германия (9209, 0, 4,7%), Россия (9320, 154, 1,4%), Канада (8627, 46, 8,2%), Нидерланды (6107, 2, 12,2%), Чили (5575, 66, 2,0%), Швеция (5310, 30, 7,8%), Турция (5115, 18, 2,6%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.