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NEWSru.co.il :: Здоровье30 июня 2020 г., 06:56

Медицина в Израиле в период пандемии коронавируса. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Медицина в Израиле в период пандемии коронавируса. Новый опрос NEWSru.co.il

Пандемия нового коронавируса наглядно продемонстрировала высокий уровень израильской системы здравоохранения, которая справляется с кризисом заметно лучше, чем американская и европейские системы.

Решение правительства об ослаблении карантинных мер, несоблюдение многими гражданами рекомендаций минздрава привели к началу "второй волны" эпидемии.

На этом этапе редакция NEWSru.co.il решила провести очередной опрос о медицинском обслуживании в Израиле. Прошлый такой опрос мы проводили около трех лет назад.


Внимание: опрос предназначен для читателей, проживающих в Израиле. Мы просим давать оценки только тем больничным кассам и больницам, услугами которых пользовались вы сами или ваши близкие.

Медицина в Израиле в период пандемии коронавируса. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 32 вопроса)

На сегодняшний день в Израиле действуют четыре больничные кассы – "Маккаби", "Леумит", "Меухедет" и "Клалит", в стране с 9-миллионным населением немногим более 30 больниц, расположенных, в основном, в крупных населенных пунктах.

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