Коронавирус в Израиле: число зараженных за сутки немного снизилось, более 500 в больницах

В 7:53, в понедельник, 30 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:42 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 335980 заразившихся (+982 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 9897 человек (-26). 323219 (+998) выздоровели после коронавируса. 2864 заболевших COVID-19 умерли (+10).

502 (-8) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 263 (-10) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 98 (-6) из них в критическом состоянии, 114 (+2) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 66 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных росло (и только за последние сутки немного снизилось).

За последние сутки проведены 39774 тестов. В 2,5% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1265), Нацерете (463), Хайфе (333). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.