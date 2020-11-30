Коронавирус в Израиле: зараженных более 10 тысяч

Около 11:30, в понедельник, 30 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:15. Вскоре после публикации эти "уточненные" данные на сайте минздрава были изменены.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 336160 заразившихся (+1028 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 10072 человек (+121). 323224 выздоровели после коронавируса (+897). 2864 заболевших COVID-19 умерли (+10).

496 (-11) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 268 (-5) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 109 (0) из них в критическом состоянии, 100 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 76 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных до сегодняшнего дня росло, 30 ноября оно снизилось.

За последние сутки проведены 39873 тестов. В 2,6% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1310), Нацерете (469), Хайфе (336). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.