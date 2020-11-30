Врачи "Шибы" помогут итальянским коллегам в Пьемонте бороться с коронавирусом

По информации сайта 13-го телеканала, минздрав Израиля направит в итальянскую провинцию Пьемонт делегацию израильских медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

В Пьемонте с начала эпидемии было выявлено 166 тысяч случаев заражения COVID-19, более 4 тысяч заболевших умерли.

Инициатива оказать помощь одному из наиболее пострадавших в результате эпидемии районов Италии принадлежит, по данным телеканала, послу Израиля в Риме Дрору Эйдару. Его поддержал минздрав Израиля. При этом сайт телеканала "Кешет-12" опубликовал копию письма, полученного гендиректором минздрава профессором Хези Леви из МИДа, в котором говорится, что за помощью к послу Израиля обратился глава области Пьемонт в связи со стремительным распространением коронавируса и острой нехваткой врачей и оборудования в местных больницах.

В делегацию, которая вылетит в Италию во вторник, 1 декабря, войдут около 20 врачей и медсестер отделения интенсивной терапии больницы "Шиба".

Вечером 30 ноября в Гондурас вылетит делегацию военных и гражданских специалистов для оказания помощи в районах, пострадавших в ураганов "Эта" и "Йота".

В делегацию войдут 15 офицеров запаса Управления тылом, которых возглавит командир спасательного подразделения полковник запаса Голан Вах. К ним также присоединятся специалисты министерства обороны и представитель МИДа Таль Ицхаков, являющийся в настоящее время пресс-секретарем посольства Израиля в Мексике.

Израильские специалисты будут работать в северо-восточных районах страны, наиболее пострадавших от ураганов. Они будут заниматься оценкой нанесенного ущерба, проверкой транспортной инфраструктуры, жилых домов, системы водоснабжения.

Кроме того, израильтяне помогут местным властям составить план по предотвращению подобных катастроф в будущем.