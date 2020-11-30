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NEWSru.co.il :: Здоровье30 ноября 2020 г., 21:04

"Кан-11": больница "Адаса" пытается сбыть приобретенную у России вакцину от коронавируса

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"Кан-11": больница "Адаса" пытается сбыть приобретенную у России вакцину от коронавируса

В понедельник, 30 ноября, на израильском телеканале "Кан-11" был показан сюжет, посвященный российской вакцине от коронавируса, которую закупила больница "Адаса".

Иерусалимская больница "Адаса" забронировала за Израилем 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V" и подала в израильский минздрав просьбу разрешить российскую прививку. Корреспондент телеканала Кэти Дор сообщила, что с момента подачи заявки прошло уже несколько недель, а ответа от минздрава не поступило.

В связи с этим администрация "Адасы" начала переговоры с представителями Объединенных Арабских Эмиратов о продаже российской вакцины. Источники в "Адасе" полагают: если ОАЭ согласятся приобрести забронированную за Израилем вакцину, они будут ее бесплатно раздавать в странах третьего мира.


Кэти Дор передала, что в ходе переговоров израильтяне попросили коллег из эмиратов передать часть партии в Палестинскую автономию, так как там зарегистрирована вспышка заболеваемости, и нет гарантии, что автономия сможет купить или получить вакцину других производителей.

Отметим, что официально больница "Адаса" эту информацию не подтверждает.

30 ноября директор израильского Института биологических исследований имени Вейцмана профессор Шмуэль Шапира выступил на заседании комиссии Кнессета по науке и технологии, на которой рассказал о ходе работы над израильской вакциной Brilife. По его словам, последний этап клинических испытаний должен начаться в апреле, а летом 2021 года можно будет начать вакцинацию населения. Он сообщил, что институт способен произвести 15 миллионов доз вакцины.

На вопрос о том, чем объясняется серьезное отставание Израиля от других стран при разработке вакцины, Шмуэль Шапира ответил, что ни одной лаборатории, работающей над вакциной, не пришлось соблюдать столь строгие протоколы безопасности, как институту Вейцмана.

Шапира также отметил, что в отличие от вакцин других производителей в основе Brilife лежат проверенные технологии, а не технология на основе нуклеиновых кислот. И в отличие от других вакцин она будет даваться в одной, а не двух дозах.

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