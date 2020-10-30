Коронавирус в Израиля: самым "зараженным" остается Иерусалим

В 11:17, в пятницу, 30 октября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:26 утра. Сравнение с данными за 29 октября затруднено, так как в это время отчет в четверг не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 313701 заразившихся (+799 за сутки, по данным минздрава). При этом в настоящий момент заражены 11362 человек. 299822 выздоровели после коронавируса. 2514 заболевших COVID-19 умерли.

724 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 429 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 188 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 113 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 36323 тестов. В 2,2% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1722), Тель-Авиве-Яффо (472), Бней Браке (452). В прочих населенных пунктах зараженных менее 400. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто).

Поздно вечером 29 октября кабинет по борьбе с коронавирусом проголосовал за то, чтобы с воскресенья, 1 ноября, возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, синагоги, смогли принимать гостей циммеры.

Разрешено оказание услуг "один на один", например, будут разрешены уроки вождения, индивидуальные занятия с тренером.

Торговые точки, имеющие собственный выход на улицу, возобновят работу только через неделю, 8 ноября. В случае, если количество новых выявляемых случаев заражения коронавирусом сократится до 500 в сутки раньше указанного срока, открытие магазинов произойдет раньше.

Министры проголосовали за то, чтобы сократить план выхода из карантина с девяти до шести этапов.

Ранее в ходе телефонного голосования правительство приняло решение продлить действие правил о режиме ЧС на 60 дней (с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года). Это решение вступит в силу после утверждения комиссией Кнессета по законодательству.

30 октября министерство культуры и спорта сообщило, что кабинет министров по борьбе с коронавирусом разрешил с 1 ноября возобновить работу спортивных объектов, предназначенных для спорта высоких достижений. В частности, будет разрешено открытие бассейнов для тренировок спортсменов, и возобновление деятельности юношеских и молодежных спортивных клубов во всех видах спорта.

Также будет разрешено открытие археологических парков и объектов культурного наследия (в общей сложности около 200 объектов), кинотеатров под открытым небом в формате Drive-In, библиотек для слепых и слабовидящих.