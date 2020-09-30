Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены менее 6000 новых зараженных, 21 больной умер

Примерно в 9:55 в среду, 30 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:41 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 239222 заразившихся (+5668 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 64608 человек (-417). 173085 выздоровели после коронавируса (+6064). 1528 (+21) заболевших COVID-19 умерли.

1558 (+17) заболевших в больницах (число госпитализированных продолжает расти), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 779 (+24) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 203 (-4) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 284 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 34352 тестов. Свыше 16% положительных результатов на коронавирус.

Более точная и подробная информация должна быть опубликована позже.

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7188), Бней Брак (4052), Ашдод (2946), Тель-Авив-Яффо (2184), Петах-Тиква (1795), Нетания (1759), Модиин Илит (1694), Беэр-Шева (1474), Ришон ле-Цион (1335), Хайфа (1293), Холон (1286), Реховот (1182), Бейт-Шемеш (1170), Эльад (1116), Бейтар Илит (1059), Ашкелон (1001). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее