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NEWSru.co.il :: Здоровье30 сентября 2020 г., 11:46

Коронавирус в Израиле: более 65000 зараженных, свыше 800 больных в тяжелом состоянии

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Коронавирус в Израиле: более 65000 зараженных, свыше 800 больных в тяжелом состоянии Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

В 11:33 в среду, 30 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:58 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 239806 заразившихся (+5746 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 65149 человек (-362). 173109 выздоровели после коронавируса (+6077). 1547 (+31) заболевших COVID-19 умерли.

1589 (+4) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 810 (+11) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 205 (+5) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 293 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 34436 тестов (в 16,7% случаев результат теста на коронавирус был положительным).


Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7248), Бней Брак (4159), Ашдод (2957), Тель-Авив-Яффо (2191), Петах-Тиква (1823), Нетания (1772), Модиин Илит (1730), Беэр-Шева (1483), Ришон ле-Цион (1342), Хайфа (1326), Холон (1293), Реховот (1203), Бейт-Шемеш (1178), Эльад (1142), Бейтар Илит (1068), Ашкелон (1003). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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