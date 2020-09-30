Коронавирус в Израиле: несмотря на карантин, более 7000 заразившихся за сутки

В 23:00 в среду, 30 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 245494 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 69418 человек. 174506 выздоровели после коронавируса. 1569 заболевших COVID-19 умерли.

По данным минздрава, за последние сутки было выявлено более 7040 новых случаев заражения.

1563 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 834 пациента оценивается врачами как тяжелое, 211 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 256 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 34557 тестов. Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7248), Бней Брак (4159), Ашдод (2957), Тель-Авив-Яффо (2191), Петах-Тиква (1823), Нетания (1772), Модиин Илит (1730), Беэр-Шева (1483), Ришон ле-Цион (1342), Хайфа (1326), Холон (1293), Реховот (1203), Бейт-Шемеш (1178), Эльад (1142), Бейтар Илит (1068), Ашкелон (1003). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее