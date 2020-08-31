Коронавирус в Израиле: за все время выявлено более 115 тысяч заразившихся, 922 из них умерли

Утром в понедельник, 31 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 115057 заразившихся (+1409 за сутки). В настоящий момент заражены 20334 человек (+181). 93801 выздоровели после коронавируса (+1213). 922 заболевших умерли (+13).

917 (+25) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 453 (+12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 123 (+2) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 185 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 13320 тестов. Напомним, что 30 августа началась забастовка работников лабораторий.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (2558), Бней Брак (861), Ашдод (733), Тель-Авив-Яффо (655), Тира (478), Нетания (469), Модиин Илит (463).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 45-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:06, вышел на официальном сайте в 11:02 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

30 августа члены министерской комиссии по борьбе с коронавирусом единогласно проголосовали за план Рони Гамзу, предусматривающий введение карантинных мер и послаблений в зависимости от уровня заболеваемости в конкретном населенном пункте.

План координатора по борьбе с коронавирусом получил название "Светофор" из-за цветов, которые будут использоваться для обозначения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах: "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый".

Согласно плану, каждые две недели населенный пункт будет оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов в соответствии с особой формулой, в которой будет учитываться количество новых больных на 10 тысяч жителей в неделю, количество положительных тестов в неделю и скорость распространения вируса.

Населенный пункт, получивший 7,5 и более, будет обозначаться как "красный", от 6 до 7,5 баллов – "оранжевый", от 5 до 6 – "желтый", и менее 4,5 – "зеленый".

Вместе с тем в плане оговаривается, что члены межведомственной группы смогут с учетом более точных данных "раскрашивать" отдельные районы города.

Самые строгие карантинные меры предусмотрены для "красных" городов с высоким уровнем заболеваемости и высокой скоростью заражения. В "оранжевых" городах карантинные меры будут чуть менее строгие. Например, в "красных" городах будет запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 – на улице, в "оранжевых" – до 25 человек в помещении и до 50 – на улице.

Вместе с тем, иные критерии будут действовать в учебных заведения, на транспорте, на рабочих местах, в заповедниках и парках, святых местах, торговых центрах, музеях, на спортивных объектах и мероприятиях, магазинах, аптеках. Для этих мест будут сформулированы отдельные правила.