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NEWSru.co.il :: Здоровье31 декабря 2020 г., 18:03

Гендиректор минздрава: перерыв в вакцинации не повлияет на ранее поставленные цели, вакцинация молодежи начнется в феврале

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гендиректор минздрава: перерыв в вакцинации не повлияет на ранее поставленные цели, вакцинация молодежи начнется в феврале

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви заявил 31 декабря на брифинге для журналистов, что перерыв в вакцинации, о котором ранее объявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, не повлияет на поставленные минздравом цели, и к концу марта в Израиле будут привиты не мене пяти миллионов человек.

По словам Леви, вакцинация первой дозой будет приостановлена 10 января на несколько недель. Напомним, как уже сообщалось, в это время продолжится вакцинация тех, кто уже получил первую дозу вакцины.

Гендиректор минздрава также заявил, что в феврале, вероятнее всего, уже может начаться вакцинация молодых и здоровых израильтян, которые на сегодняшний день не могут получить вакцину.


В настоящий момент в Израиле получили первую дозу вакцины Pfizer уже около 800 тысяч человек. Первой дозой привиты уже 33% израильтян старше 60 лет. По стране открыты 257 пунктов вакцинации, и с 1 января будут работать еще 70 пунктов.

Как заявляет профессор Леви, темпы вакцинации могут быть еще выше, если в Израиле будет достаточно вакцин.

Леви опроверг ранее появившиеся в СМИ слухи о том, что первый миллион доз вакцины американской компании Moderna поступят в Израиль уже на следующей неделе. Профессор заявил, что вакцины Moderna должны прийти в Израиль в марте, а вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, поступят в Израиль во втором или третьем квартале 2021 года.

Профессор повторил, что британская мутация действительно является более заразной, однако у нее нет устойчивости перед известными нам вакцинами.

По словам Леви, министерство здравоохранения в ближайшее время будет требовать от правительства ужесточить карантинные меры, в том числе в сфере образования, поскольку при настоящих темпах заражения уже через две недели число новых инфицированных может вырасти вдвое.

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