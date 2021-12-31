adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
26 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.484 ₪ 3.497 ₪
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
26 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    adv_11 ar_right_wwh
    adv_12 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:34 Минобороны Ирана: запущенные накануне спутники не были выведены на орбиту
    19:59 В Тель-Авиве неизвестные ограбили десятки сейфов
    19:34 Коронавирус в Израиле: индекс заражаемости выше 1,7
    18:15 ЗАКА: в 2021 году в одиночестве скончался 171 пожилой человек
    17:48 Задержан подозреваемый в подвозке террориста на перекресток Гитай Ависар
    16:57 Земельное управление реализовало в 2021 году земли под строительство 63 тысяч квартир, выручив 29,3 млрд шекелей
    13:12 Самые упоминаемые NEWSru.co.il политики Израиля в 2021 году: Нетаниягу и Беннет
    12:43 На Голанских высотах насмерть разбился мотоциклист
    adv_13 ar_right_2
    adv_14 ar_right_3
    adv_15 ar_right_4
    adv_16 ar_right_5