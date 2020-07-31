Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии умерли больше 500 человек, более 8000 "выздоровевших" за сутки

Утром в пятницу, 31 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 70582 заразившихся (+1813). В настоящий момент заражены 26260 человек (-6496). 43813 (+8297) выздоровели после коронавируса. 509 (+12) заболевших умерли.

746 (-6) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 319 (-17) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 100 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 149 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4096), Бней Брак (2184), Тель-Авив-Яффо (1330).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Накануне также минздрав публиковал данные о резком увеличении числа "выздоровевших". 28 июля были даны такие официальные объяснения: "Причиной разницы в цифрах является так называемый "стандарт выздоравливающих". Согласно этому стандарту, "выздоровели" и были "выписаны" несколько тысяч заразившихся коронавирусом. В системе эти данные были отражены только что".





