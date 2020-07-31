Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии умерли больше 500 человек, более 8000 "выздоровевших" за сутки
Утром в пятницу, 31 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 70582 заразившихся (+1813). В настоящий момент заражены 26260 человек (-6496). 43813 (+8297) выздоровели после коронавируса. 509 (+12) заболевших умерли.
746 (-6) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 319 (-17) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 100 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 149 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20850 тестов.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4096), Бней Брак (2184), Тель-Авив-Яффо (1330).
Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.
Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Накануне также минздрав публиковал данные о резком увеличении числа "выздоровевших". 28 июля были даны такие официальные объяснения: "Причиной разницы в цифрах является так называемый "стандарт выздоравливающих". Согласно этому стандарту, "выздоровели" и были "выписаны" несколько тысяч заразившихся коронавирусом. В системе эти данные были отражены только что".
Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства после 7 утра с указанием времени 6:50. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:43, вышел на официальном сайте и в Telegram-канале в 11:05 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".
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