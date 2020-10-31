Коронавирус в Израиле: число зараженных сокращается

В субботу, 31 октября, в 17:37, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 15:42.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 314367 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 10684 человека. 301158 выздоровели. 2523 заболевших COVID-19 умерли.

699 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 419 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 182 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 110 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 32615 тестов. В 2,5% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1654). В прочих населенных пунктах зараженных менее 500. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто).