Демонстрации протеста: тысячи израильтян митинговали в различных районах страны

Вечером в субботу, 1 августа, в Иерусалиме, Тель-Авиве, Кейсарии и некоторых других населенных пунктах Израиля прошли митинги протеста против правительства, премьер-министра Биньямина Нетаниягу и проводимой им политики.

Перед резиденцией главы правительства собрались тысячи людей. По сообщениям организаторов, число демонстрантов составляет не менее 30 000 человек, в то время как СМИ называют цифру 15 000. Участники митинга поднимали черные флаги и держали плакаты с надписями: "Есть только один виновный", "Иди в тюрьму", "Отпусти народ мой".

В связи с демонстрацией, блокировано движение по улицам, прилегающим к резиденции главы правительства. К настоящему моменту, о столкновениях демонстрантов с полицией не сообщалось. На место демонстрации прибыл исполняющий обязанности генерального инспектора полиции генерал-майор Моти Коэн.

В парке Чарльз Клор в Тель-Авиве собрались примерно 300 человек и протестовали против экономической политики правительства на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.

По сообщению представителей организации "Черные флаги", десятки тысяч людей принимали участие в митингах протеста, состоявшихся в 300 точках по всей территории Израиля. Большинство митингов проходили на мостах. Были зафиксированы столкновения в районе Сдерота, где полиция задержала трех человек, подозреваемых в том, что брызгали водой в демонстрантов. У въезда в Ашкелон задержан мужчина, оскорблявший демонстрантов.

Глава оппозиции Яир Лапид заявил, что демонстрации протеста продолжатся. "Мы не остановимся до тех пор, пока это плохое правительство не сойдет со сцены. Тот кто хочет знать, как выглядит революция, пусть посмотрит на мосты по всей стране", - заявил Лапид.