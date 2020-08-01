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NEWSru.co.il :: В Израиле1 августа 2020 г., 16:32

Владельцы торговых центров отказались закрывать магазины в выходные дни

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Владельцы торговых центров отказались закрывать магазины в выходные дни

В субботу, 1 августа, многие владельцы торговых центров и сетей модной одежды открыли свои магазины для покупателей, несмотря на карантинные ограничения, введенные правительством, сообщает "Мако".

В частности, продавцы, работающие в Офер Билу центре заявили, что "не могут оставаться дома, так как нуждаются в заработке". В то же время сотни покупателей пришли в торговые центры, чтобы сделать покупки и поддержать бизнесы.

Сотрудники отделения полиции Реховота, вызванные в Офер Билу центр, ограничились тем, что предупредили владельцев бизнесов о необходимости закрыть магазины, однако не стали выписывать штрафы.


Накануне владельцы магазинов заявили о своем решении не подчиниться карантинным требованиям и работать в ближайшие выходные, объяснив это тем, что 40% всех продаж приходится именно на шабат, а "заразиться коронавирусом можно как в будний день, так и в выходной".

30 июля члены правительственного "кабинета по коронавирусу" обсудили по телефону возможность снятия карантинных ограничений, которые действуют с вечера пятницы до утра воскресенья. Против отмены ограничений выступили главы религиозных партий, которые потребовали также отменить ограничения на количество молящихся в синагогах. В итоге голосования не состоялось, и фактически осталось в силе решение прошлой недели.

Таким образом, в пятницу, 31 июля, в 17:00, вступил в силу запрет на работу магазинов, торговых и развлекательных комплексов.



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Владельцы торговых центров объявили о работе в шаббат, несмотря на запрет правительства

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