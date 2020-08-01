Сотрудники Центра спасения морских черепах выпустили в море выздоровевшего "пациента"

В субботу, 1 августа, сотрудники израильского Центра спасения морских черепах и Управления по охране природы и парков выпустили в море на пляже Вингейт зеленую морскую черепаху по имени Кфир, сообщает "Исраэль а-Йом".

Целый год сотрудники центра лечили и выхаживали Кфира, попавшего к ним слабым и худым, пострадавшим в результате подводного взрыва – у черепахи была повреждена роговица правого глаза, а в легких обнаружена вода.

Вместе с выздоровевшим Кфиром в море были выпущены две коричневые морские черепахи.

Кроме того, в центре обитают 23 зеленых морских черепахи, которым всего несколько лет осталось до достижения половой зрелости. Ученые и добровольцы надеются, что через пару лет их воспитанники дадут потомство, которое затем будет выпущено в Средиземное море.

Морские черепахи находятся на грани вымирания. Их численность стремительно сокращается из-за деятельности человека. Многие животные гибнут или получают серьезные травмы в сетях рыбаков. Всех пострадавших направляют в специальный реабилитационный центр при Управлении по охране природы и национальным парков.