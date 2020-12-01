Бени Ганц: "Кахоль Лаван" поддержит законопроект о роспуске Кнессета

Во вторник, 1 декабря, министр обороны, глава правительства по ротации и лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц созвал журналистов в "Кфар Маккабия", чтобы сделать заявление, касающееся текущей политической ситуации.

Он заявил, что на голосовании, которое состоится 2 декабря, партия "Кахоль Лаван" поддержит законопроект о роспуске Кнессета.

Бени Ганц напомнил, что ему было тяжело принять решение о вхождении в нынешнее правительство, но он сделал это, понимая, что этого ждут от него граждане Израиле и что невозможно сформировать другое правительство, без Нетаниягу. По словам Ганца, он не мог допустить новых выборов на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса. "У меня не было иллюзий относительно Нетаниягу. Я знал, что он является рекордсменом по невыполненным обещаниям", - сказал Ганц.

Ганц заявил, что Нетаниягу в очередной раз забыл о данных им обещаниях, нет ни обещанных единства, ни ответственного управления коронавирусным кризисом. "Нетаниягу обманул не меня, он обманул вас, граждане Израиля", - сказал политик.

"Кахоль Лаван", по его словам, продолжает работать, чтобы обеспечить верховенство закона в стране, обеспечить свободу демонстраций и слова, его партия пытается сохранить то, что осталось от культуры. "Кахоль Лаван" помешала проведению односторонней аннексии, которая бы стала препятствием для возобновления палестино-израильского диалога, а сам он, несмотря на то что информация об оружейных сделках скрывалась, действовал для того, чтобы сохранить преимущество Израиля на Ближнем Востоке.

Ганц заявил, что Нетаниягу приписывает себе все достижения в борьбе с коронавирусом, как будто в этой борьбе не принимают участие министерства здравоохранения, внутренних дел, экономики и финансов, просвещения и социального обеспечения, система безопасности и ЦАХАЛ.

"Граждане Израиля, Нетаниягу решил разрушить действующее правительство и тянет Израиль на новые выборы. Покажите мне другое государство, в котором бы глава правительства задерживал принятие бюджета и новые назначения? Разве остались здесь те, кто еще верит его обещаниям? Миллионы граждан подавлены, закрываются предприятия, все больше и больше граждан погружаются в нужду и бедность, и в это же время у государства Израиля нет бюджета. Поэтому "Кахоль Лаван" завтра проголосует за роспуск Кнессета", - заявил Ганц.

Незадолго до выступления Бени Ганца глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал в Facebook видео, в котором говорит о том, что сейчас неподходящее время для проведения выборов. "Я уже давно говорю, что это не время для выборов – это время для единства. Это время продолжать заботиться о поставке вакцины, время продолжать решительную борьбу с коронавирусом. Время продолжать оказывать помощь бизнесу, индивидуальным предпринимателям, гражданам. Время продолжать расширять круг мирных соглашений. Это время единым фронтом противостоять непростым вызовам на международной арене и в сфере безопасности. К сожалению, "Кахоль Лаван" идут на поводу у Лапида и Беннета. Лапида и Беннета, которых не волнует то, что мы идем на выборы во время эпидемии коронавируса. Это их личный интерес. Несмотря на то, что Кахоль-Лаван создали правительство внутри правительства, все время провоцировали нас, нарушали коалиционные соглашения, я говорю им: отложите все в сторону. Бени, сейчас следует отвернуться от политики ради граждан Государства Израиль. Вот что надо сделать сейчас, и я прошу тебя поступить так", - говорит Нетаниягу.