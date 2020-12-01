Выборы или продолжение переговоров: политический кризис грозит развалить коалицию

За 24 часа до голосования по законопроекту о роспуске Кнессета, представленному блоком "Еш Атид – ТЭЛЕМ", в политических кругах полагают, что это предложение будет утверждено в предварительном чтении.

После того, как фракция "Дерех Эрец" заявила, что намерена голосовать за законопроект, аналогичное заявление сделали министр экономики Амир Перец и министр социального обеспечения Ицик Шмули, представляющие партию "Авода". "Невозможно продолжать работу правительства, в котором есть только один стабильный фактор: нестабильность", – заявили в "Аводе".

Во фракции "Кахоль Лаван" склоняются к тому, чтобы проголосовать за законопроект. "Речь идет о голосовании в предварительном чтении, это еще не выборы", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в одной из оппозиционных партий. "Не надо забывать, что представитель "Кахоль Лаван" возглавляет комиссию Кнессета по регламенту, то есть ту, от которой зависит продвижение законопроектов. "Кахоль Лаван" поддержат законопроект о роспуске Кнессета в предварительном чтении, а затем будут добиваться от "Ликуда" компромисса в вопросе бюджета, угрожая использовать свои возможности для продвижения закона о роспуске", – считает наш собеседник.

Отметим, что голосование министров правительства за роспуск Кнессета вопреки мнению коалиции, если следовать формальной процедуре, должно было бы привести к их немедленному увольнению. Однако это автоматически привело бы к досрочным выборам, так как у премьер-министра Биньямина Нетаниягу нет альтернатив "Кахоль Лаван".

В "Кахоль Лаван" по-прежнему отказываются отвечать на вопрос о том, как проголосует блок 2 декабря. "Мы примем решение во вторник вечером или в среду утром", – заявил официальный источник в партии в беседе с NEWSru.co.il.

Накануне на заседании фракции "Кахоль Лаван" вновь обозначились противоречия между депутатами. Одна группа выступает за немедленный выход из коалиции, вторая – за продолжение переговоров с Нетаниягу. Первую группу возглавляет министр юстиции Ави Нисанкорен, вторую – сменный премьер-министр Бени Ганц.

В "Ликуде", в свою очередь, продолжают заявлять, что Биньямин Нетаниягу делает все от него зависящее для того, чтобы избежать досрочных выборов. "В среду оппозиция попытается втянуть государство Израиль в никому не нужные выборы. "Ликуд" проголосует против выборов и за единство", – заявил накануне Нетаниягу, выступая на заседании фракции.

В Кнессете полагают, что Нетаниягу не станет увольнять министров от "Кахоль Лаван", если они проголосуют за законопроект о роспуске Кнессета, а продолжит переговоры с Ганцем, одновременно представляя "Кахоль Лаван" как популистов, чьи шаги продиктованы лишь политическими интересами.

Одновременно в коалиции продолжается скандал, вызванный подачей "Кахоль Лаван" серии законопроектов, направленных на то, что Ганц назвал "равноправием и борьбой с дискриминацией". Помимо прочего фракция "Кахоль Лаван" представила законопроект о суррогатном материнстве, проект Основного закона о всеобщем равноправии, а также закон о Декларации независимости, который должен стать альтернативой закону о национальном характере государства. В "Ликуде" и особенно в ультраортодоксальных партиях эти предложения вызывают резкое недовольство. Накануне на заседании фракции "Ликуд" депутаты потребовали от спикера Кнессета Ярива Левина "всеми способами" не допустить принятия этих законопроектов. Глава "Яадут а-Тора" Яаков Лицман потребовал от "Ликуда" более активных действий, направленных на блокирование данных законопроектов.





