"Разборка-сборка" и уход генералов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Политическая система Израиля, едва придя в себя от объявления об ожидавшихся, но все же неожиданных досрочных выборов в Кнессет 24-го созыва, с головой погрузилась в один из самых бурных этапов предвыборной кампании. "Разборка и сборка" – так называют ее израильские политики и журналисты. Этот этап продолжается с первых дней предвыборной кампании и до последнего часа (в прямом смысле этого слова) перед подачей предвыборных списков в Центризбирком. Складывается впечатление, что на сей раз этот процесс будет особенно бурным.

Ни один израильский институт не поставлял политической системе столько кадров, сколько – Генштаб израильской армии. Семь из девяти последних демобилизовавшихся начальников генштаба принимали активное участие в политической жизни. Гади Айзенкот объявил на этой неделе, что не примет участия в выборах в Кнессет 24-го созыва. Однако интервью, которое он дал газете "Едиот Ахронот", более напоминает презентацию нового политического деятеля, чем что-либо иное. Да и Дан Халуц остался за пределами политической системы скорее из-за низкого уровня популярности по итогам Второй ливанской войны, чем от осознанного решения остаться вне политики.

Этап "разборки-сборки" волне может привести к тому, что в Кнессете 24-го созыва генерал-лейтенантов запаса не будет вовсе. Гади Айзенкот остался в стороне, Габи Ашкенази распрощался с Бени Ганцем и объявил, что намерен взять тайм-аут от политической жизни. В Кнессете, правда не исключают, что Ашкенази согласится возглавить какой-либо крупный блок, если таковой будет создан (например "Еш Атид" – "А-Исраэлим"), однако позиции лидеров уже заняты. Яир Лапид неоднократно заявлял, что не намерен вновь делать не оправдавший себя шаг и уступать первое место человеку, все преимущество которого состоит в том, что недавно у него на плечах были генеральские погоны.

Моше Яалон ведет безуспешные переговоры с Лапидом. Глава "Еш Атид", мягко говоря, не в восторге от сотрудничества с Яалоном, кроме того, по мнению источников в партии Лапида, даже те немногие, кто готовы были голосовать за блок ради партии ТЭЛЕМ, уже ушли к Гидеону Саару. В окружении Лапида не видят логики в предоставлении проходных мест в списке партии, которая не приносит голосов. Тем более, что этих проходных мест не так много.

На уходящей неделе появились публикации, согласно которым Лапид ведет переговоры с Ципи Ливни. В окружении Лапида отказались как бы то ни было прокомментировать эту информацию, однако, если она соответствует действительности, это может означать лишь одно: Лапид решил резко повернуть влево. До сих пор глава "Еш Атид" всячески противился упоминанию слова "левый" рядом с названием своей партии. Однако появление на политической сцене движения Гидеона Саара вынуждает Лапида искать новую нишу. Ципи Ливни сама по себе далека от того, чтобы считаться магнитом голосов и мандатов. В прошлом Лапид отказывался от возможности союза с движением "А-Тнуа", которое она возглавляет. Если на сей раз он поступит иначе, это будет означать, что "Еш Атид" резко меняет политический курс. Шансы на такой шаг невысоки.

Несмотря на это, Ганц объявил, что намерен баллотироваться. Его выступление более всего напоминало речь Шауля Мофаза перед распадом "Кадимы" осенью 2012 года. Даже риторика была похожей. "Тот, кто хочет уйти – пусть уходит", – заявил Ганц, буквально повторив слова Мофаза восьмилетней давности. Мофазу тогда удалось чудом преодолеть электоральный барьер, но в 2013-м для этого было достаточно двух мандатов. Сейчас нужно четыре. В политических кругах говорят о том, что Ганц перед выборами присоединится к тому или иному списку, и таким образом обеспечит себе продление политической жизни еще на одну каденцию. В качестве возможных партнеров называют Гидеона Саара и даже Нафтали Беннета, в том случае если союз Беннета и Смотрича распадется.

Как оно будет на самом деле? Ответы – 4 февраля.

На этой неделе на политической карте возникли две новые партии. Рон Хульдаи и Ави Нисанкорен объявили о создании партии "А-Исраэлим", а бывший главный аудитор минфина Ярон Зелиха создал партию "А-Калькалит". Эти новости вместе с прибытием в Израиль Джонатана Полларда стали главными источниками оптимизма премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На правом фланге израильской политики до сих пор жива травма 1992 года, когда партии национального лагеря набрали значительно больше голосов, чем их левые конкуренты, однако из-за того, что три партии – "Тхия", партия раввина Левингера и партия раввина Мизрахи не прошли электоральный барьер, к власти пришел Ицхак Рабин. Дальнейшее хорошо известно. Нынешние выборы грозят левоцентристскому лагерю аналогичным сценарием. Партии Рона Хульдаи, Офера Шелаха, Ярона Зелихи грозят в случае успеха отправить "Кахоль Лаван", "Аводу", МЕРЕЦ на уровень ниже электорального барьера, а в случае провала – отправить в мусорную корзину сотни тысяч голосов избирателей.

Пока же левоцентристы занимаются перераспределением голосов внутри своего блока. "Нас не очень беспокоит, как левые делят свои голоса", – заявили в "Ликуде", когда был создан блок "Кахоль Лаван". Сегодня Нетаниягу происходящее в лагере левоцентристов тоже не слишком беспокоит. Чем больше там партий, тем выше его шансы остаться в канцелярии главы правительства.

И тем не менее Нетаниягу нервничает. Люди, знакомые с атмосферой в "Ликуде", говорят о том, что по меньшей мере дважды на уходящей неделе Нетаниягу срывался на крик в ходе обсуждений. Один раз это касалось вопроса о порядке бронирования мест в предвыборном списке "Ликуда", второй раз – продвижения закона об упорядочивании статуса форпостов в Иудее и Самарии.

Нетаниягу нервничает, в первую очередь, так как понимает, что оказался в тупике, выйти из которого будет очень сложно. Саар продолжает формировать свою партию, привлекая в нее все больше представителей местных органов власти, а не политических звезд. Партия Саара ориентируется на избирателей, которые ждут решения проблем, вызванных коронавирусом, а не аннексии Иудеи и Самарии или очередного мирного процесса.

В попытке перехватить инициативу Нетаниягу предлагает бронированные места популярным мэрам: Рубику Даниловичу из Беэр-Шевы, Мирьям Файерберг из Нетании, Хаиму Бибасу из Модиина. Еще одна фигура, оказавшаяся в орбите интересов Биньямина Нетаниягу – бывший генеральный директор минздрава Моше Бар Симан-Тов. Этап сборки еще наступил, переговоры продолжаются.

Тем временем в "Ямине" зреет взрыв. Бецалель Смотрич заявляет о желании сохранить союз с Беннетом, однако он говорит и о правом правительстве, которое он предпочитает союзу с центристскими партиями. Смотрич понимает, что в сложившейся ситуации Беннет не может себе позволить отказаться от "Ихуд Леуми", так как за Смотричем уйдут избиратели, являющиеся базисным электоратом партии. Это открывает перед Смотричем возможность требовать создания паритетного списка с "Новыми правыми". Выбор, стоящий перед Беннетом, незавидный.

В ультраоортодоксальных партиях также развернулась неожиданная борьба между теми, кто намерен во что бы то ни стало поддерживать Нетаниягу, и теми, кто готов взвесить и другие возможности. Даже в партии "Агудат Исраэль" наметился раскол. Депутаты Поруш и Айхлер отказались автоматически следовать воле Яакова Лицмана. Несмотря на все это, в политических кругах полагают, что в итоге ультраортодоксы поддержат премьер-министра, по крайней мере, до тех пор, пока у него будет шанс сформировать правительство.

Партия РААМ ушла в медийное подполье. Мансур Аббас взвешивает возможность баллотироваться самостоятельно, но держит свои намерения в тайне. Судя по всему, и о его планах мы узнаем лишь незадолго до 4 февраля. Однако, несмотря на ставшие явными контакты между премьер-министром и партией РААМ, разговоры о том, что Нетаниягу попытается создать правое правительство при участии исламистского движения, все еще звучит как плохая шутка.

На фоне этих изменений и коллизий в партии НДИ продолжают бороться за повестку дня. На этой неделе глава партии Авигдор Либерман заявил о намерении добиваться получения после выборов министерств финансов, внутренней безопасности, здравоохранения, а также алии и абсорбции. В интервью "Кан РЭКА" Либерман сказал, что целью партии является получение числа мандатов, равного тому, которые сейчас вместе имеют ШАС и "Яадут а-Тора". Без связи с числом мандатов, очевидно, что в процессе будущих коалиционных переговоров партии с небольшим числом мандатов будут иметь сильные позиции, так как без них никто не сумеет сформировать правительство.