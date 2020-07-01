Распространение суверенитета: Израиль и США продолжают переговоры о картах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в беседах с приближенными, что переговоры с представителями США по вопросу о контурах будущего распространения суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии продолжатся в ближайшие дни.

Ранее Нетаниягу заявлял, что 1 июля начнется процесс распространения суверенитета. В настоящий момент не запланирована какая-либо декларация или принятие того или иного оперативного решения.

Глава регионального совета Гуш Эцион Шломо Неэман заявил в интервью радиостанции "Кан РЭКА", что 1 июля и не ожидались какие-то конкретные шаги. "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обещал главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу, что распространение суверенитета не начнется ранее 1 июля. Однако в период с сегодняшнего дня и до 3 ноября, когда пройдут выборы президента США, конкретные шаги будут сделаны", – сказал Неэман.

В свою очередь, министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил после встречи со специальным представителем президента США на Ближнем Востоке Ави Берковичем, что план Трампа открывает возможности по выходу из дипломатического тупика и отделению от палестинцев. В то же время Ашкенази заявил, что, по его мнению, продвижение этого плана возможно исключительно при участии максимального числа партнеров. "Речь идет не только об Иордании или Египте. Такой план невозможно реализовывать, если палестинцы продолжат взирать не происходящее со стороны", – сказал Ашкенази.

Представители США покинули Израиль, завершив беседы с премьер-министром, министром обороны и министром иностранных дел. Телеканал "Кан 11" процитировал слова американского источника, заявившего: "Мы понимаем ситуацию гораздо лучше, чем в начале процесса. Мы очень довольны продвижением, достигнутым в ходе переговоров, и ожидаем продолжения бесед".

Газета "Исраэль а-Йом" пишет, что наиболее влиятельные министры правительства Израиля едины во мнении, согласно которому, несмотря на разногласия, будет найдена формула, позволяющая распространить суверенитет на все районы, которые предназначены для распространения на них суверенитета Израиля.

Телеканал "Кан 11" опубликовал карты, представленные Израилем (на неком форуме), в качестве ответного предложения на карты плана Трампа. Как сообщает журналистка Кармель Дангор, согласно "израильской карте", двадцать форпостов находятся внутри территории, отходящей Израилю. Большинство магистралей остаются в их нынешнем статусе, а будущее палестинское государство получает компенсацию в виде территорий в Иудейской пустыне. Окончательное соотношение остается неизменным: 30% отходят Израилю, а 70% – Палестинской автономии.